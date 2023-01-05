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将绿色发展理念融入农药创新和新农科人才培养

2023年01月05日08:35 | 来源：光明日报
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20年前，贵州的农村何等贫困，而那时的我怀揣梦想，在国家助学贷款的资助下走出了大山，当时的艰难情景还历历在目。党的十八大以来，我见证了贵州甩掉贫困落后这顶帽子，并十分荣幸地和很多年轻人一起在贵州大地上见证了“党和国家事业大踏步前进的缩影”。

党的二十大胜利召开，我们倍感自豪也备受鼓舞，并深感历史机遇与责任之重大。党的二十大报告强调发展方式向绿色转型，作为绿色农药创造科研工作者，我们始终牢记总书记的殷殷嘱托，开展基于天然产物、含氟杂环为主导的绿色农药创制研究工作。现已发现新农药先导10余个，候选农药2个，获国家发明专利授权14项，专利转让经费1000万元，发展并产业化农药绿色合成新工艺1条，经济效益显著。

作为团队核心成员，我初心未改，坚持把论文写在大地上，始终牢记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断践行学科带头人宋宝安院士提出和构建的“生态为根、农艺为本、生防为先”的绿色防控技术体系，为贵州“干净茶”发展提供重要技术支持，并带动10多万农民脱贫增收。团队荣获贵州科技进步奖一等奖和大北农科技奖一等奖，个人获得2021年贵州省“最美科技工作者”等荣誉，并助力团队入选“全国脱贫攻坚先进集体”和第二批“全国高校黄大年式教师团队”。

新时代新征程，我们需要更多的优秀青年怀揣新梦想，不断锐意进取，不断创新，沿着绿色发展的道路走下去。作为一名农药科技工作者、一名青年教师和一名老党员，我将努力作好创新表率、争当育人标兵，遵照习近平总书记提出的“四有”好老师标准，扎根教学科研基层，将绿色发展理念融入农药创新和新农科人才培养当中，在教学科研实践中践行“科教融合、科教相长”理念，全面提高人才培养质量，坚持为党育人、为国育才，造就拔尖创新人才，为谱写中国式现代化建设的多彩贵州新篇章作出应有贡献。

讲述人：贵州大学绿色农药全国重点实验室/绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室教授 吴剑

（记者吕慎、陈冠合采访整理）

(责编：何淼、郝孟佳)

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