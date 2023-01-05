李建军

党的二十大报告提出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”报告强调“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”“坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”，更加凸显了教育的基础性、战略性支撑地位。中国式现代化，离不开人才支撑、离不开教育的高质量发展。中国式现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国高等教育的现代化发展之路同样如此，既遵循教育现代化发展的一般规律，又与中国的教育实际和需求相适应，充分汲取中华深厚教育文化传统，走一条中国高等教育现代化特色发展之路。

贵州大学作为贵州高等教育的排头兵，始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持走内涵发展、特色发展之路，既聚焦国家和地区重大战略需求，又倾力支持地方经济社会发展，把论文写在贵州大地上，积极探索具有西部特色的高等教育现代化特色发展之路。

坚持党对教育工作全面领导是中国高等教育现代化特色发展的必由之路，必须始终坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务。坚持中国共产党的领导是中国式现代化的本质要求，是中国特色社会主义的最本质特征。教育是国之大计、党之大计，育人的根本在于立德。立德树人旨在促进人的现代化。中国高等教育现代化特色发展之路必须坚持党的全面领导，坚持马克思主义指导地位，回答好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这个教育的根本问题，坚持全员育人、全程育人、全方位育人“三全育人”、德智体美劳“五育并举”。贵州大学坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，牢记为党育人、为国育才使命，全面落实立德树人根本任务。学校连续6年举办全国高校“青年·思想论坛”，并在贵州省高校中率先开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”必修课程，打造党建思政文化中心红色地标。学校以建设全国首批党建工作示范高校为契机，推进政治建设与坚持社会主义办学方向相结合、思想建设与人才培养相结合、组织建设与师资队伍建设相结合、作风建设与师德师风建设相结合、纪律建设与巡察常态化相结合、制度建设与“双一流”建设相结合，着力抓好党建与高校发展“六个结合”解决高校党建工作与事业发展高度融合这一核心问题。学校以建设中国共产党人“心学”与推进党的建设新的伟大工程高端智库为契机，发挥高校自身优势，贯通学术研究与决策研究，积极助力新时代党建工作闯新路、开新局、出新绩。学校被遴选为首批“全国党建工作示范高校”、教育部“三全育人”综合改革试点高校、首批“全国文明校园”、教育部高校思政工作队伍培训研修中心。衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”成为学校最鲜明的政治底色。

中国高等教育现代化特色发展之路是“顶天”之路，要聚焦国家重大战略需求，勇担时代使命。聚焦国家重大战略需求，回应时代课题，是中国高等教育现代化特色发展的重要使命，全面提高教育质量是核心要义。贵州大学主动对接国家战略，坚持以植物保护世界一流建设学科为引领，聚焦粮食安全这个“国之大者”，在农业科技核心关键领域和“卡脖子”技术上下功夫，主攻绿色新农药创制与山地农业生物工程这一研究领域，为农业绿色发展、乡村振兴战略实施提供科技支撑，成功申建植物保护领域全国重点实验室，为国家粮食安全保驾护航。贵州大学省部共建公共大数据国家重点实验室为国家和贵州省大数据战略赋能增效。学校积极参与FAST（天眼）建设，与中国科学院国家天文台合作共建贵州射电天文台，充分发挥学校引智政策和FAST平台资源优势，推动国家天文科考、天文科学等相关领域研究。

中国高等教育现代化特色发展之路是“立地”之路，要扎根中国大地办教育，办好人民满意的教育，聚焦地方需求，把论文写在大地上。实现全体人民共同富裕是中国式现代化的重要特征，是中国特色社会主义的本质要求。这就要求中国高等教育现代化特色发展之路必须在服务地方经济社会发展、满足人民群众对优质高等教育资源的需求上更有作为，要努力实现教育公平。办好人民满意的大学，必须在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面回应社会需求。贵州大学聚焦贵州十二大特色优势农业产业，成立由书记、校长任班长的产业工作专班，用人才链、知识链对接产业链，打出具有贵州大学特色的科技扶贫、教育扶贫、校农结合三套扶贫“组合拳”；“博士村长计划”荣获教育部第三届省属高校精准扶贫精准脱贫典型。为持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，学校聚焦全省乡村振兴示范点建设，组建12个农业产业团队+15个乡村振兴集成示范试点工作专班，高位统筹、多学科参与，精准施力。聚焦贵州省十大工业产业，学校主动对接和融入贵州大扶贫、大数据、大生态“三大战略行动”和“四化”高质量发展需求，成立十大产业团队，开展校地、校企合作，倾力服务贵州产业、企业，为贵州经济社会高质量发展作出贵大贡献。

（作者：李建军，系贵州大学党委书记）

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