原标题：为培育创新文化贡献高校力量

蔡袁强 浙江工业大学党委书记

党的二十大报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。优良学风是创新文化最深层次的内核，是促进科技创新事业健康发展的重要保障。

浙江工业大学始终承载着工业教育务实图强的基因，与国家同呼吸、共命运，为社会育英才、作贡献。新征程新使命，我们将以党的二十大精神为引领，为培育创新文化、助力高水平科技自立自强贡献力量。

厚植创新基因，加快培养和输送富有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的行业精英和领军人才。要坚持为党育人、为国育才，健全课程思政、专业思政、教师思政一体化机制，厚植强国有我的坚定信念和宏大志向，系好学术道路上的“第一粒扣子”。要提升人才自主培养能力，构建创新引领、多元协同、开放融合的高水平人才培养体系，突出创新素养培育，造就堪当民族复兴大任的拔尖创新人才。

涵养优良学风，推动科研人员和创新团队“真研究问题、研究真问题”。要以“四个面向”为根本遵循，健全从需求对接、方向布局、任务承接、团队组建、协同攻关到成果转化的全链条有组织科研机制，推动科研人员和创新团队把学问做在经济社会发展和国家安全主战场，以一流成果助力浙江“两个先行”、赋能高质量发展。要健全以创新为导向的科学评价机制，加强对基础研究的稳定支持，建立学术特区，鼓励交叉研究，培育“从0到1”原创性成果。要强化成果转化的评价与激励，前瞻布局有组织科研的主攻方向和重点领域，实施科技攻关“揭榜挂帅”新机制，推动成果在重大产业领域的有效应用。

培养浓厚创新氛围，打造引领社会创新风尚的灯塔。要突出政治引领，大力弘扬伟大建党精神和科学家精神，引导师生充分认识实现高水平科技自立自强的重大意义，把创新观念内化为自觉行动。要深入挖掘校本精神内涵，倡导“立地顶天”的科研创新理念，推动作风和学风建设常态化、制度化，引领师生继承工业教育务实图强的基因，爱党报国、敬业奉献、服务人民，肩负起时代赋予的创新重任，打造涵育一流创新文化的高地。要发挥大学文化传承创新的职能，带头尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，辐射带动全社会形成鼓励支持创新创造的良好氛围。

(责编：郝孟佳、何淼)