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弘扬科学家精神，书写能源报国新答卷

——大学书记校长谈涵养优良学风

2023年01月05日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：弘扬科学家精神，书写能源报国新答卷

陈 峰 中国石油大学（北京）党委书记

党的二十大报告提出，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。

中国石油大学深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以科学家精神涵养学风，以育人质量的不断提升服务国家重大战略需求，为推动科技自立自强、端牢能源饭碗提供有力人才支撑。

培育弘扬科学家精神，传承红色基因，打造价值引领的坚强阵地。中国石油大学在70年办学历程中，与国家、民族一路同向同行，培育了一大批石油科技人才，为彻底甩掉“贫油国”帽子、推动国家能源体系建设作出重大贡献，涵养了创新奋斗的校风学风，让“我为祖国献石油”的爱国情怀在师生心中牢牢扎根。目前，中国石油大学已建成国家科普教育基地石油之光科技馆等，挖掘红色校史中的科学家精神史料宝库，充分发挥价值导向和示范引领作用，不断丰富学校精神文化体系，打造精神引领的坚强阵地。

培育弘扬科学家精神，注重实践养成，涵养科研报国的源头活水。立足新时代，学校将传承弘扬科学家精神融入时代新人培育工程，聚焦破解创新人才培养瓶颈，以能源转型需求为驱动，持续深化产教融合、科教融合，学校先后与30余家石油企业和70余所国内外高校建立合作关系，持续在校企协同育人模式提质升级上下功夫。通过以赛促学、以点带面构建能源领域综合实践创新平台，打造以中国石油工程设计大赛为代表的能源领域一流学科竞赛群，形成“一院一品”育人特色，将一流学科优势转化为创新人才培养动力。学校注重学用结合、学以致用，支持师生参与南海深水大气田开发、新疆重点区域油气勘探等重大项目关键核心技术攻关，引导师生把课题做在油田井场平台上，将论文写在祖国山川大地上。

培育弘扬科学家精神，强化贯穿融入，建设风清气正的学风文化。中国石油大学充分发挥立德树人重要作用，将科学家精神融入课堂教育教学主阵地、纳入“三全育人”大体系，推进科学家精神进教材、进校园、进头脑。学校建立多元立体宣讲机制，推动科学家上讲台，开设“蟒山讲坛”“院士公开课”“能源强国、能源报国”大思政课，发挥大师引领作用，为学生成长成才引航；搭建科学家主题墙，编排原创舞台剧，成立科学家精神宣讲团，举办风华网络文化节，面向学生开展全覆盖宣讲教育，组织科学道德主题系列活动，加大宣传报道力度，深化理想信念，培育创新精神，让科学家精神成为校园闪烁的璀璨星光。学校主动融入国家能源安全与“双碳”发展战略，服务首都精神文明建设，依托学校资源优势，发挥科普基地功能，面向公众积极开展体验式、浸润式科普教育实践，传播科学思想、科学方法和科学精神，打造能源特色和深沉蕴蓄的学风文化传承基地，营造尊重知识、尊重人才、崇尚创新、热爱科学的浓厚氛围。

(责编：郝孟佳、何淼)

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