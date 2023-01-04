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重庆助力软件和信息服务业高质量发展（创业资讯）

2023年01月04日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报重庆电  （记者常碧罗）近日，重庆市人力社保局印发了《助力实施软件和信息服务业“满天星”行动计划的若干措施》（简称《措施》），推出引才、培育、就业创业、服务保障4个方面25条举措，为软件和信息服务业发展提供坚实的人才支撑、就业创业支持和信息服务保障，营造“引得进、留得住、发展好”的良好社会氛围。

　　加强人才引进。《措施》明确，到2025年，引进软件开发、集成电路设计、工业设计、信息安全、人工智能、工业互联网、物联网和各类信息服务等方面人才2万人以上；新建软件和信息服务博士后工作站20个，年招收软件和信息服务博士后100名以上。

　　抓实人才培育。记者从《措施》中了解到，在软件和信息服务人才的职称申报评审方面，将对软件和信息服务人才采取“以考代评”，通过参加计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，认定其具有相应级别职称。同时，增设数字技术等职称专业，对取得数字技术工程师初、中级专业技术等级证书的直接认定为初、中级职称。为更大力度畅通软件和信息服务人才的成长通道，将推动专业技术人才与高技能人才职业发展贯通，加大贯通评价机构征集力度，支持软件和信息服务专业技术人才取得职业技能等级证书，探索开展数字技术技能人才“一培一考三评三证”。

　　促进就业创业，实施创业孵化基地“筑巢计划”。重庆将开展一系列就业专项服务，比如为重点软件和信息服务企业配备人社服务专员，举办小型化、精准化、专门化的“小精专”型招聘会，优先安排做客“重庆英才·职等您来”网络直播招聘。到2025年，促进3万名软件和信息服务相关专业毕业生就业。

　　强化服务保障，推动实现政策找人、“免申即享”“无感智办”。据介绍，近年来，重庆人社部门坚持“人才所需、服务所应”，联合22个市级部门打造重庆英才服务港，上线英才服务热力图，设立“服务专员+联络员”3800余名，累计发放英才服务卡1.1万张，集成子女入学、医疗、公共交通等69项人才服务。此外，重庆还将在软件和信息服务业相关产业园设立社会保险公共服务站，开展社保政策进企业、进园区活动，就近提供社保服务。

(责编：郝孟佳、何淼)

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