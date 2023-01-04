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建德有位“玉米姑娘”

本报记者  窦瀚洋
2023年01月04日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　应李一正在检查水果玉米的生长情况。
　　受访者供图

　　经过采摘、挑选、分拣、装箱、打包等步骤，一箱箱水果玉米运往上海、宁波等长三角城市，随后被端上市民餐桌……作为当地特色农产品，这段时间，浙江建德市航头镇的水果玉米迎来大规模丰收，田间地头热火朝天。

　　“现在每天要采摘1000斤左右，1斤大概11元，订单供不应求。”在航川村，“玉见乡甜”共富工坊负责人应李一忙得不亦乐乎。她是一名杭州“90后”，研究生毕业于英国南安普顿大学设计管理专业，从小便对农业有着浓厚的兴趣。应李一告诉记者，自己小学时给大家同学录上的留言，在“梦想”一栏填的都是“创办一个属于自己的农场”。

　　机缘巧合下，应李一的母亲真的经营起一家农场。抱着对农业的向往和热爱，每逢节假日，应李一都会在农场住上一段时间，久而久之，自己也成了半个“土专家”。

　　“我连自己的大学毕业设计都是以果蔬包装设计为课题。”应李一说，2021年母亲退休，在家人鼓励下，应李一毅然辞去跨国公司的高薪职位，挽起裤腿扎根土壤，在航头镇当起了“新农人”。

　　应李一说，之所以选择在这里建农场，是看好当地玉米的种植传统，想借助好品质打造品牌效应。能人带头，政府牵线，2022年10月，航头镇顺势成立了玉米共富联盟，来自企业、大户、农户以及电商销售群体等50余人、5家单位集体签约加入，同时发布“航头水果玉米”区域公共品牌，种植能手还受邀担任种植导师。

　　航头镇农业与农村工作办公室负责人傅远辉告诉记者，过去，镇里玉米种植分散，体量小，品质参差不齐，更谈不上打造品牌。“如今我们以党建为契机，整合各方力量，成立了由导师、企业、大户和有意愿种植玉米的农户组成的‘水果玉米共富联盟’，实施四统一模式。”他介绍道，通过“政府+企业+农户”的农业推广发展模式，旨在聚焦产业发展，充分发挥致富能人示范带头作用，引导村民积极参与生产工作，实现共同富裕。

　　据傅远辉介绍，加入联盟后，农户可每月在农服中心参加技术培训，前端种植由导师指导选种、育苗等，后期销售环节也完全不用担心，有专门的公司和电商平台统一收购并协助销售，通过这种模式将农户纳入农业现代化发展链，共享高质量发展红利。

　　对此，村民董国成深有感触。他告诉记者，自家以前种植普通玉米收益较低，想改种水果玉米又因其种植门槛高、缺乏技术指导而不敢尝试。“现在好了，联盟里有导师亲自指导技术，包括如何分批施肥、催芽播种等格外细致，啥也不用愁。”2022年，董国成收获了第一批水果玉米，亩产高达1500余斤，仅10亩玉米地就增收了15万元，让他格外开心。

　　在航川村，像董国成这样的农户还有22人，全村种植面积多达500亩，水果玉米为村集体每年增收40余万元，带动周边村民约100人就业，人均年增收可超8万元。

　　“不仅如此，我们还成立了村股份经济合作社下属公司，专门负责民宿运营，统一跟旅行社和各大旅游平台对接客源，并统一全村民宿服务标准，为游客带来高品质原汁原味的乡村体验，同时建立合理的村民利益分配机制，强村同时更能富民。”航川村党总支书记、村委会主任宁德良说。

　　不止是水果玉米，草莓作为建德最具地方特色的农业产业，也是当地推动共同富裕的重要产业之一，2022年全市共建设推出了5090亩草莓标准地，采用统一流转土地、统一规划、统一建设钢架大棚等设施，并提供技术管理、统一品牌销售等全面服务。有了草莓标准地，莓农实现了“拎包入驻”。

　　“镇里给了我们许多好政策，比如大学生创业补贴、粮油产品补贴等，我想结合自身专业，把海外农业大品牌发展经历和时下年轻人的潮流需求结合起来，用健康、绿色的种植理念加以最新的电商宣传模式，推广放心的农产品。”应李一说，她的农创之行引起了许多留学同学的关注，家乡的好政策、大变化也吸引着越来越多的留学人员返乡创业。

(责编：郝孟佳、何淼)

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