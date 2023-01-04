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努力把科研融入科技强国建设

2023年01月04日08:55 | 来源：光明日报
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党的二十大报告指出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。这赋予了我们这一代青年科技工作者新的时代使命。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全，才能实现科技自立自强。

人工智能是引领未来的战略性技术，是国际科技竞争的新焦点。为加快建设创新型国家和世界科技强国，国家发布了《新一代人工智能发展规划》。为响应国家号召，我放弃国外比较好的待遇，主动选择到祖国的西部工作，并进一步确定了人工智能与网络空间智能对抗作为自己的主攻方向，牵头组建智能交互理论与应用实验室，把科研融入科技强国建设的火热实践中。

面对人工智能领域前沿难题，我和团队从零做起，通过3年多的不懈努力，提出了博弈智能的新理论和新方法，实现了智能决策与认知模式的精准预测，成功应用于智能无人系统等国家重大工程任务，解决了传统集群主动性差、协同性低等难题。围绕网络空间智能对抗，牵头研制了多项智能化虚拟集群系统，率先在国际上开展了大规模试验验证，并取得了良好成绩，为国家重大工程任务提供了关键技术支撑。我本人先后入选国家级领军人才、国家重点科技创新团队和欧洲科学院院士，有幸荣获第26届中国青年五四奖章。

党的二十大报告指出，当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。这让我倍感振奋。新时代新征程，作为高校青年科技工作者，我们要深入学习贯彻党的二十大精神，牢记高水平科技自立自强初心使命，在国家重点科研领域攻坚克难、勇毅前行，提升自主创新能力，努力尽快在核心技术上取得新的重大突破，为建设世界科技强国作出新的更大贡献。

讲述人：西北工业大学网络空间安全学院党总支书记、教授 王震??

（记者张哲浩采访整理）

(责编：何淼、郝孟佳)

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