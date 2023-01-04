本报记者 柴逸扉

图为香港年度汉字“通”。

中新社记者 李志华摄

香港民建联近日公布“香港年度汉字评选2022”结果，“通”字当选为2022年“香港年度汉字”。

“香港年度汉字评选2022”投票于2022年11月19日至12月22日期间举行，吸引许多香港市民参加。在“团”“民”“青”“守”“创”“庆”“援”“新”“疫”“通”10个候选汉字中，“通”字以749票当选。“疫”“新”分别是得票第二和第三多的年度汉字。

“香港年度汉字评选”活动自2013年开始举办，旨在让市民观察和反思社会现况，同时借此弘扬中国文化，宣扬汉语内涵丰富、言简意赅及高度浓缩的特性。主办方邀请香港市民在10个候选汉字中，投票选出一个在该年度最具代表性的汉字。

活动主办方对“通”字的解释为“无阻碍、可以穿行的”，代表的社会事件为“自新冠疫情以来香港与内地人员往来、商务活动受到影响，市民期盼尽快‘通关’”。

民建联创党主席、香港特区立法会前主席曾钰成亲自题写年度汉字“通”。他表示，自新冠肺炎疫情以来，香港与内地人员往来大受影响，市民都期盼能尽快通关。“疫情下特区政府一直采取积极措施促进与内地‘通关’，行政长官李家超述职后也为市民带来‘通关’可以实现的好消息，‘通’字当选为2022年的年度汉字众望所归。此外，香港具有‘背靠祖国、联通世界’的优势，市民也期盼在疫情之后香港可以恢复与内地、与海外畅通无阻的交往联系。”

面对市民的“通关”诉求，香港特区政府政务司司长陈国基近日撰文表示，争取最早在1月8日实施首阶段“通关”。“‘通关’初期，我们会为往返内地和香港的旅客设定合适的人数安排，并逐步增加往返内地和香港的海陆空交通班次等，以符合实际需要。根据首阶段‘通关’的运作情况，我们将进一步扩展‘通关’规模，最终达至全面‘通关’。”

据了解，目前港铁公司正在全速准备“通关”，包括在跨境口岸车站进行不同演练，安排相关人员返回原岗位接受培训，检查车站设施等，确保一切运作顺畅。服务跨境运输的巴士公司也在安排车辆清洗、座椅维修等工作。不少香港市民也提前办理回乡证等相关证明，准备回内地老家过春节。

(责编：何淼、郝孟佳)