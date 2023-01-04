樊子琪

卡萨齐近照

卡萨齐翻译的《徐霞客游记》

卡萨齐所著《汉意大词典》

每当谈起中国，卡萨齐（Giorgio Casacchia）总是目光如炬，这位意大利汉学家将一生奉献给了中国文化对外传播事业，用一腔热血谱写中意友谊篇章。卡萨齐在翻译与汉学研究方面硕果累累，先后翻译了《三十六计》、《古今奇观》、《三言二拍》、《无声戏》、《徐霞客游记》等古典佳作，出版著述《汉语欧洲传播史》、《汉意大词典》等。

鉴于卡萨齐对中外文化交流的突出贡献，他于2020年获得第十四届“中华图书特殊贡献奖”。尽管成绩斐然，他却总是谦逊地说：“我学习中文已经有五十多年了，可以说一生都在跟中国打交道，但依旧觉得不够。在博大精深的中文和中国文化面前，我总是显得渺小。因此我未曾懈怠过学习，要竭尽全力让世界感受中国的魅力。”如今已年过七旬的卡萨齐依旧躬耕案牍，近来佳作频出，传播中华文化的初心他从未忘记。

架起文化沟通的桥梁

在上世纪80年代的意大利，所有中文学习者都面临着汉意词典匮乏的问题，除了早年一本单薄的词典，整个意大利找不出其他汉意词典，想要学习中文只能依靠汉英或者汉法等外语词典，这极大地阻碍了汉语教学的进展。意大利学界也意识到词典的必要性，各高校便计划合作编辑一部汉意词典。然而，这部词典由于各种原因搁置了。计划中止让卡萨齐心痛如刀割，言语间难掩悲伤之情：“词典是语言习得的基础，而掌握汉语是了解中国文化的敲门砖。我作为首批意大利来华留学生，却无法为本国的汉语学习者提供一部优质的工具书，这实在令我寝食难安。”

由于深知词典的重要，卡萨齐义无反顾地做了一个大胆的决定，他要亲自编写一部全面翔实的汉意词典！但词典撰写是项庞大的工作，孤身一人谈何容易。在当时的意大利，无论是高校教育系统还是个人学术规划，都不能接受长达数年的撰写周期。但卡萨齐并没有减少词典体量，他坚定地说：“词典编撰是个苦差事，他们都说这工作属于‘吃力不讨好’，但我其实并不在意，因为我始终觉得促进中意文化交流是我的责任，哪怕只有我一个人，这个词典也一定要做下去，必须要有人做！”好在天遂人愿，卡萨齐遇到了来意大利工作的白玉崑教授，两人一拍即合，在汉语语词选取与整理过程中，白先生做出了不可磨灭的贡献。

计划落到实处的过程无疑是艰辛的，这期间的酸甜苦辣只有卡萨齐一人知晓。虽然词典工作历经磨难，好在成果喜人。卡萨齐所著的《汉意大词典》先后再版了5次，是迄今为止最完整的欧华双语词典之一，深受意大利汉语学习者欢迎。2021年，以卡萨齐所著《汉意大词典》为蓝本的《汉意词典》由商务印书馆在中国发行，他相信未来会有更多的语言学习者从这部词典中获益。

与徐霞客的不解之缘

除去词典编撰，卡萨齐还为意语世界贡献了大量中文古典译作，这其中以《徐霞客游记》最为特殊。卡萨齐与徐霞客的缘分始于江苏省江阴市，时任意大利驻沪总领事馆文化参赞的他来到徐霞客的故乡江阴进行文化交流，卡萨齐当即就被这位伟大的中国旅行家深深吸引，并希望向欧洲民众介绍徐霞客。

思索过后，他寻求江阴市政府的帮助，计划从制作影片和整本翻译《徐霞客游记》两方面推广徐霞客。不久之后，专题纪录片“万里行记：游圣徐霞客和马可·波罗”问世，该片参加了很多电影节并拥有极高播放量。而卡萨齐的译作则是迄今为止最全面的《徐霞客游记》意语译本，其中包含了400幅意大利艺术家绘制的插图，因制作精良、翻译过硬而深受意大利市场欢迎。

不同于其他西方旅行家，徐霞客既不是商人，也非教徒，而是一位基于自身兴趣的纯粹游者。得益于卡萨齐的译本，意大利读者可以跟随这位16世纪的中国行者在九州大地上走南闯北，体会多彩的异域景观与习俗。谈到徐霞客在意大利的影响，卡萨齐说：“其实我完全想象得到徐霞客会在意大利收获成功，因为意大利人本身就热衷于旅行。更重要的是，意大利同样拥有一位伟大的旅行家，马可·波罗在13世纪不远万里来到中国，很荣幸，如今我把徐霞客带到了意大利。”

续写与中国的情缘

即便著作等身，卡萨齐依旧源源不断地为意大利贡献质量过硬的中国古典译作。近期卡萨齐希望将《诗经》全面翻译给意大利学术界。按他的计划，这部译作会涵盖历代中外注解，译文范围远超原文，更像是一部中国文化史著述，其鸿鹄之志可见一斑。

而在词典编撰上，卡萨齐更是始终保持精益求精的态度。即便《汉意大词典》已经相当成熟完备，但汉语中不断涌现出的新语词，让他萌生了重新编写词典的想法。如今卡萨齐笔耕不辍，正在紧锣密鼓地筹划《21世纪汉语词典》的编写。当问起为何执着于词典编撰时，他谈道：“两种文化之间无疑是有鸿沟的，而词典就像是桥梁。当这座文化之桥不够长时，我这位‘工程师’必须要站出来。”一部好的词典可以带动语言学习与文化沟通，让未来中意之间的文化交际越来越顺畅，这是卡萨齐最渴望实现的目标。

当被问起为何痴迷于翻译中文，卡萨齐的回答非同寻常：“全球语言都面临着一个共同的问题，那就是英语的使用范围极广，但世界是多元的，我们理应重视其他语言与文化，毕竟一花独放不是春，百花齐放春满园。这是我一直以来向欧洲介绍汉语与中国文化最根本的原因。”

尽管卡萨齐可谓“功成名就”，但依旧孜孜不倦地传播中国文化。卡萨齐满怀真挚地说：“我一直告诫自己学无止境。我与新中国同岁，可以说彼此都是‘相识于微时’。这些年中国的发展举世瞩目，我又怎能停歇？”如今卡萨齐依旧活跃在中意文化界，续写他与中国的情缘。

（作者系北京语言大学“一带一路”研究院博士生）

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(责编：何淼、郝孟佳)