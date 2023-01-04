原标题：甘肃：激发企业创新活力

“科技专员工作是打通高校院所与企业的合作通道，是引导科研人员到企业开展科技服务的一项创新性举措，对于推动科技成果转移转化、提升企业创新能力有着重要影响和意义。”去年12月27日，甘肃省科技厅副厅长巨有谦在甘肃省科技专员工作座谈会上表示。

巨有谦说，科技专员工作的重点就是支持高校院所的广大科技人员深入企业，特别是当前受经济下行影响较大的科技型中小企业，转化先进适用技术和成果，帮助企业开展技术攻关，增强企业自主创新能力。

创新机制，激活企业潜能

去年8月，甘肃省科技厅印发《甘肃省科技专员管理办法（试行）》（以下简称《办法》），积极探索以企业为主体、市场为导向、高校院所为技术依托的产学研结合长效机制，打通高校院所与企业的合作通道，引导科研人员到企业开展科技服务，为企业纾困解难，助力成果转化和企业发展。

9月23日，甘肃省科技厅确定100名科研人员为甘肃省第一批科技专员。这100名科技专员主要来自兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等34家单位，服务企业涵盖新能源、新材料、装备制造、石油化工、电子信息、生物医药、农产品加工等领域。

耿来红是甘肃省化工研究院有限责任公司高级工程师，主要从事精细化工工艺安全性、化学品热稳定性、反应热安全风险性等评估，以及精细化学品合成工艺研究开发、工艺改进优化等工作。她所服务的兰州助剂厂是我国最早生产有机过氧化物的专业工厂。

被派遣到企业成为科技专员后，耿来红立即开展工作，从企业实际和急需解决技术问题出发，与助剂厂的负责领导、技术人员进行技术交流沟通，制定反应安全风险评估技术方案。2022年8月开始，针对33个有机过氧化物系列产品通过对反应安全进行风险评估研究，获得反应过程放热量、绝热温升、工艺危险度等级，进而应用到安全措施和设施的设计中，优化改进工艺，降低工艺危险度，确保企业安全生产，促进企业高质量发展。

耿来红表示，今后将把企业作为自己技术成果转化的基地，深入了解企业实际技术发展需求，结合自身专业所长，引导企业技术创新，帮助企业开展技术咨询服务工作，提高企业科技创新能力。

落实措施，激发内生动力

2022年12月24日，甘肃省委书记胡昌升在全省科学技术（专利）奖励大会暨强科技行动工作推进电视电话会议上的讲话强调，要进一步引导和激励企业开展科技创新，深入实施企业技术创新能力提升行动，加大科技专员选派力度，更好地扶持企业开展技术创新。这为甘肃省开展科技专员工作注入了“强心剂”。

中国科学院兰州化学物理研究所中科院西北特色植物资源化学重点实验室的刘建飞主要致力于枸杞产业的应用基础研究和高技术创新研究，系统地开展了枸杞化学成分、营养与活性、有效成分分离制备新材料新技术等应用基础研究和新药、保健品、功能食品、化妆品、食品添加剂等高值化开发研究，具有在该领域良好的知识储备和技术积累。

被选派为科技专员后，刘建飞立即投入服务企业的工作当中。

枸杞产业是甘肃省重点支持的带动区域经济发展、促进乡村振兴的新兴产业。目前，甘肃省枸杞资源丰富，种植面积80余万亩。随着种植面积不断扩大和产量逐年增长，科技含量和附加值低、加工转化能力弱等问题日益凸显，严重制约了枸杞产业整体效益增长。

刘建飞所服务的瓜州昊泰生物科技有限公司，是一家集种植、研发、生产、销售为一体的专业化高新技术企业，也是甘肃枸杞产业的龙头企业。在服务企业的过程中，刘建飞深感企业对于科技创新的渴望，也感受到打破企业需求与科研目标之间的屏障，实现产学研用深度融合的重要性。他说，今后，要让科技创新不仅成为企业的“关键变量”，也要成为企业高质量发展的“最大增量”。

“打通高校院所与企业的合作通道是这项新举措的关键。”甘肃省科技厅高新处处长牛振明说，要通过努力营造科技专员服务企业的良好社会氛围，充分发挥政府、高校院所、企业等各方面的作用，努力把科技专员打造成一支服务企业、激活创新潜能的新生力量。(记者 颉满斌)

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