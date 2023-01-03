本报北京1月2日电 （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：截至去年11月，我国慕课数量已经达到6.2万门，注册用户4.02亿，学习人次达9.79亿，在校生获得慕课学分认定3.52亿人次，慕课数量和学习人数均居世界第一。“以慕课为牵引，深入开展在线学习、翻转课堂、混合式教学等教学模式改革，高等教育数字化进入新阶段，高等教育形态正发生深刻变革。”教育部高等教育司相关负责人表示。

优质课程资源持续增长。国家高等教育智慧教育平台自去年3月上线以来，更新了覆盖14个学科门类、92个专业类的慕课资源，提供了近10万种教材及300多个虚拟仿真实验。截至去年11月底，平台用户覆盖166个国家和地区，平台与课程服务平台累计访问292亿次，选课学习接近5亿人次。

慕课西行促进教育公平。利用东部师资与技术优势，将优质资源输送到西部高校，累计向西部高校提供17.29万门慕课及定制化课程服务，帮助西部地区开展混合式教学327.24万门次，学生参与学习达3.76亿人次，西部地区教师参加应用培训171.4万人次。目前，已有725所西部高校使用慕课开展在线教学或混合式教学，占西部高校比例97.3%，西部高等教育人才培养能力显著提升。

国际交流合作广泛开展。自2020年发起成立世界慕课与在线教育联盟以来，开设168门全球融合式课程，11个国家的13所世界著名大学实行了互认学分，推出了8门英文全球公开课，吸引全球学习者730万。“爱课程”和“学堂在线”两个高校在线教学国际平台，入选联合国教科文组织全球教育联盟，向全世界大学生和学习者开放1000余门、14个语种的在线课程，全球累计学习人次达67万。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)