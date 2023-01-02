人民网北京1月2日电 （记者孙竞）日前，北京铁路电气化学校举行建校70周年庆典活动。

据介绍，北京铁路电气化学校创建于1952年9月，是为适应建国初期铁路事业发展急需专门技术人才的需求应运而生的。七十年来，北京铁路电气化学校始终致力于“交通强国，铁路先行”，为我国铁路事业培养了4万多名优秀毕业生，以及一大批能工巧匠、大国工匠，被誉为“工匠的摇篮”。

北京铁路电气化学校校长吕轮超在致辞中表示，在艰苦创业史、发展奋进史和改革创新史中逐渐构建起铁电人的精神谱系，分别是：自力更生的创业精神，勤学善思的钻研精神，追求卓越的进取精神，勇争第一的拼搏精神，敢为人先的创新精神，精益求精的工匠精神，忍辱负重的担当精神，任劳任怨的奉献精神。这八种精神凝练起来就是“道如铁，行似电”的铁电人的精神特质。

“历史川流不息，精神代代相传。我们要继续弘扬光荣传统、赓续铁电血脉，永远把铁电精神继承下去、发扬光大，让它们始终根植在广大师生心中，激励一代代铁电人艰苦创业，自强不息。”吕轮超说。

同日，北京铁路电气化学校还分别成立了谷建峰大师工作室、姜波大师工作室、王贯山双创教育工作室，以推动学校工程师学院建设和双创教育的蓬勃开展。

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