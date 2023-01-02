近日，应澳门特别行政区、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室、中国科学技术协会等邀请，上海交通大学赴澳门联合举办“时代精神耀濠江”系列活动。

“时代精神耀濠江”系列活动在澳门举行。新华网 发（受访者供图）

系列活动面向澳门大学与澳门科技大学学生、澳门当地中小学生、澳门青年科技工作者、科技企业代表等，通过主题展览、话剧演出、专家报告等形式，立体呈现百年来中国科技工作者投身科学救国，科技报国、兴国、强国伟大事业的感人故事。

作为系列活动之一，同步举行的“二十大精神宣讲报告会”邀请了中国工程院院士、中国交通建设股份有限公司首席科学家、上海交通大学讲席教授林鸣讲授。林鸣对同学们提出了殷切希望：“面向未来，拥有更为精深的专业能力，能够带来独特优势；注重学习和研究管理，培养系统思维能力，有助于做出杰出的成就；培养学习能力，做好终身学习的准备，就能拥有未来。”

“钱学森生平事迹展”也在澳门展出。2022年是中国航天事业奠基人钱学森诞辰111周年纪念日，也是中国载人航天工程立项30周年。展览从“筑梦航天、奠基伟业”，到“民族脊梁、科界楷模”，到与中国科学技术协会的种种情缘，生动展示了钱学森奠基中国航天伟业的壮阔历程。

“钱学森生平事迹展”在澳门展出。新华网 发（受访者供图）

科学大师剧目《钱学森》在澳门大学亮相，这也是《钱学森》话剧团首次走出大陆。话剧以“人民科学家”钱学森在上海交大求学时期如何将人生理想从“交通救国”转向“航空救国”，在美国留学期间如何坚持求真务实的治学精神，在新中国成立以后如何冲破美国政府的重重阻碍回国投身国防科技事业，以及如何带领第一代“航天人”成功发射东风二号甲导弹等一系列历史事件为主线。同时，以钱学森与夫人蒋英的爱情故事为副线，生动地演绎了这位新中国唯一的“国家杰出贡献科学家”的人生经历，鲜活展示了钱学森的爱国之心、求真之志、奉献之情和创新之魂。

从2012年初创，到2022年改版，话剧《钱学森》已经走过整整十个年头。本次话剧《钱学森》赴澳巡演，也是该剧全新改版后首次公开亮相。新版话剧不仅对舞美灯光、服装道具进行了全面升级，更补充了许多钱老生平的重要信息，比如钱老在交大求学期间的“96分试卷”、参加文化社团、吹中音号、读科学社会主义著作产生思想变化等新内容，让这位“人民科学家”更加贴近学生的生活。

话剧《钱学森》在澳门大学亮相。新华网 发（受访者供图）

剧中蒋英饰演者刘祎宁表示，“我从2016年开始饰演这个角色，至今已有8年了。于我而言，蒋英不仅代表我饰演的角色，更代表着我想成为的人。她是一个非常优秀的女性，在专业上，她是个非常优秀的艺术家；在生活方面，她是一个好妻子。我觉得这部剧对年轻的观众来说，会引发他们对于人生的思考。”（史依灵 潘旭 通讯员高璐）

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