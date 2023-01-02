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“情系祖地 福满两岸”

福建龙岩举办龙台客家青少年迎新联谊晚会

罗  萍  修  凯  丘圣华
2023年01月02日09:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　以“情系祖地 福满两岸”为主题的龙台客家青少年迎新联谊晚会，2022年12月30日晚在福建省龙岩市和台湾苗栗共同举行。晚会采取网络“云”播出“云”互动的形式呈现给两岸客家乡亲。

　　中国国民党荣誉主席、台湾客家总商会名誉会长吴伯雄在视频致辞中表示，通过两岸客家文化的相互学习和交流，共同担负起传承中华传统文化的重任，为两岸关系和平发展培育新生动能。

　　龙台两地客家文化同根同源。主办方表示，本次晚会旨在展示两岸各具特色的客家文化传统和优秀文化成果，传达浓浓的爱乡恋土之情，营造两岸客家欢乐祥和的氛围，进一步传承两岸客家文化，加强民间文化交流。

　　整场晚会以客家风情、客家民俗、客家寻根作为创作主轴，凸显两岸客家文化的独特魅力和高度融合。整场晚会分三个篇章进行，层层递进。情境歌表演《守望家园》、朗诵与小合唱《老爷爷在台湾》激发两岸观众的情感共鸣以及客家游子的血脉认同；诵读与武术表演《少年中国说》、少儿舞蹈《芷溪花灯》、汉剧与木偶书法《两岸一家亲》、歌舞《爱我中华》《相亲相爱》等节目既凸显龙岩客家祖地特色，彰显闽西大地丰富多彩的风土人情，又弘扬客家文化，尊崇传统文化，展现龙台客家一家亲的美好情缘。

　　而台湾分会场的《本草纲目》《苗栗山水好风光》《客勤客俭茶乡情》等节目，也让大陆客家乡亲感受到了浓浓的台湾客家风情。

　　该晚会执行导演谢旺兴表示，通过这台晚会，让更多的青少年通过文艺表演的形式来传承、传播客家文化，拉近了两岸青少年之间的学习交流。

　　“芷溪花灯在客家祖地有着悠久的历史，也是第二批国家级非物质文化遗产。”《芷溪花灯》指导老师曹熠柠表示，希望这个舞蹈能让海峡两岸的青少年对客家传统文化产生认同感，让优秀传统文化活起来、传下去。

　　（据中新网龙岩2022年12月31日电）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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