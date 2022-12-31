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香港学校将于明年2月起逐步恢复全日面授课堂

2022年12月31日09:52 | 来源：中国新闻网
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因应香港特区政府于28日公布进一步调整本地防疫抗疫措施，教育局30日向全港学校发信，全港中小学及幼稚园全日面授课堂将由明年2月起逐步有序恢复。

教育局表示，不论学生的新冠疫苗接种率如何，教育局决定全港中学(包括特殊学校的中学部)由明年2月1日起首先全面恢复全日面授课堂，小学(包括特殊学校的小学部)和幼稚园则于明年2月15日起全面恢复全日面授课堂。

学校“疫苗通行证”要求已由12月29日起撤销，所有教职员及其他人士进入学校时无须持有效“疫苗通行证”。课后活动安排亦会放宽，现时进行半日面授课堂的学校，所有学生在另一个半天均可留校进行课后活动，家中乏人照顾而须安排回校的学生亦可留校活动。

教育局发言人表示，考虑到校园内师生密集交流互动，活动频繁，传播风险较高，加上学生(特别是年幼的学生)是重点保护群组之一，教育局会维持中、小学和幼稚园(包括特殊学校)学生及教职员每天进行快速抗原测试的安排，暂至明年1月31日。教育局会持续检视情况并适时公布往后的安排。

(责编：何淼、李依环)

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