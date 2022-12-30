新华社北京12月30日电（记者徐壮）记者30日从教育部了解到，2021年，全国教育经费总投入为57873.67亿元，比上年增长9.13%。

根据教育部、国家统计局、财政部发布的关于2021年全国教育经费执行情况统计公告，全国教育经费总投入中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为45835.31亿元，比上年增长6.82%。

2021年全国一般公共预算教育经费（包括教育事业费，基建经费和教育费附加）为37463.36亿元，同口径比上年增长5.17%。其中，中央财政教育经费5612.00亿元，比上年增长3.66%。

2021年全国按在校学生人数平均的一般公共预算教育经费为15356.59元，同口径比上年增长2.35%。

2021年全国国内生产总值初步核算数为1143670亿元，国家财政性教育经费占国内生产总值比例为4.01%。

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