人民网北京12月30日电 （记者孙竞）29下午，以“学习贯彻二十大，终身学习向未来”为主题的北京市第十八届全民终身学习活动周正式开幕。开幕式采用线上方式进行，并全程网络直播。

据介绍，本届活动周深入贯彻落实党的二十大报告提出的“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”的要求，紧密结合北京“四个中心”城市功能定位，大力宣传“首都市民学习之星”感人事迹和“终身学习品牌项目”先进经验，充分展示全体市民终身学习成果，助力首都加快构建服务全民终身学习的教育体系。

北京市教委副主任孙其军要求，要紧紧围绕党的二十大提出的科教兴国的战略任务，做出“首善之区”应有的新作为，以首都高质量发展为统领，以学习型城市建设为抓手，统筹社区教育、老年教育和家庭教育发展，持续扩大学习资源供给，全力构建服务全民终身学习的教育体系，绘就新时代首都学习型城市建设的新蓝图。

开幕式上公布了100名“第十三批首都市民学习之星”，通过专题片宣传了他们“学习改变命运”的先进事迹，践行终身学习的理念，展示了首都市民学习之星的风采。顺义区和海淀区围绕学习型城市建设在开幕式上进行了经验分享。

开幕式正式发布了“市民云学堂”学习平台。该平台由市教委牵头，联合全市各职业院校、社区学院和众多教育机构共同打造，是满足市民多样化、多元化、个性化的学习需求的市民终身学习综合服务平台。

北京市各有关委办局、各区教委，各高等院校、职业院校、北京教科院、北京开放大学及各区分校、市成人教育学会及会员单位共计1.6万余人参加了开幕式。

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