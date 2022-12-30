原标题：我国高校唯一极地破冰船“中山大学极地”号试航成功

29日，记者从中山大学获悉，我国高校唯一的极地破冰多用途船“中山大学极地”号（以下简称极地号）近日安全停靠在广州文冲船舶修造有限公司码头，圆满完成桂山水域试航任务。

近日，极地号出发到桂山水域进行试航。航行过程中，随航人员全面检查了航行状态下极地号各设备及系统的协调性、工作稳定性及安全可靠性，测试了设备及系统的各项性能指标参数，检验了升级改造后的船舶技术状态。同时，还进行了船员仪器操作培训和各种应急预案演练，为即将进行的渤海冰区试航做好了充分准备。

极地号是中山大学继“中山大学”号海洋综合科考实习船投入使用后，服务海洋强国战略的又一“大手笔”。今年9月30日，中山大学为该船举行命名仪式。

极地号排水量5852吨，长78.95米、宽17.22米、吃水深度8.16米，破冰能力排在世界前列。该船由民营企业家张昕宇、梁红夫妇捐赠给中山大学，为了更好地将该船服务于海洋和极地相关工作，中山大学投入近亿元改造该船，为其配备先进的探测装备。

中山大学地处我国南海之滨，与辽阔海洋结缘已久。1928年，朱庭祜和朱翙声两位教授完成了中国历史上首次对西沙群岛的科学考察。1999至2000年，学校重返南极科考国家“战队”，近几年来，也有多名师生参加极地科考。在7个整建制涉海学院以及南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）组成的海洋学科群基础上，中山大学2020年成立极地研究中心，加强多学科交叉融合，致力于建设国际领先水平的极地创新研究高地。

目前，中山大学已承接多个极地相关研究项目，后续还将对极地号进行科考能力升级改造，增加深水探测功能和甲板支撑设备，服务我国极地科学研究和人才培养。

记者 龙跃梅

(责编：郝孟佳、孙竞)