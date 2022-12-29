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以人才赋能边疆高质量发展

柴真
2022年12月29日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：以人才赋能边疆高质量发展

　　 党的二十大报告从“实施科教国战略，强化现代化建设人才支”的高度，对教育、科技、人才事进行一体化部署。科技创新离开人才支撑，高校作为培养和集人才的主阵地，在中国式现代化程中发挥着不可替代的作用。有切实提高人才自主培养质量，天下英才而用之，才能为全面建社会主义现代化国家提供坚实人才保障和智力支持。地处西部边陲的石河子大学诞生之日起，就致力于为屯垦事培养汇聚大批英才。73年砥砺进，学校初心不改，努力建设具兵团特色的人才高地，为边疆经社会发展注入新动能。

　　精心育才，谋长远之计

　　 人才是支撑发展的第一资源，口前移，源头施策，就必须持续强高质量人才队伍建设。石河大学始终把人才工作摆在突出置，培养造就了一支高水平师资伍和一大批“下得去、留得住、用好”的高素质人才。近年来，学新增国家人才计划入选者27、国家教学名师1人，新增教育创新团队2个，“全国高校黄大式教师团队”2个，60%以上的毕生留在新疆和兵团建功立业，真为边疆经济社会发展培养了人、留住了人才。党的二十大报告强调，培养造大批德才兼备的高素质人才，是家和民族长远发展大计。石河子学将以党的二十大精神为指引，入学习贯彻习近平总书记关于新代人才工作的新理念新战略新举，坚持党管人才原则，深入推进人队伍建设“精准提拔一批、全力帮一批、重点奖励一批、全面培养一、柔性引进一批”工程，通过对口援计划、部省合建计划、高层次人队伍建设支持计划、青年创新拔人才计划、“攀登计划”等政策，持加大高层次人才和新进人才的自力度，实现人才发展体制机制的面优化。同时，学校将紧紧围绕德树人根本任务，坚持用兵团高的红色底蕴启智润心、培根铸魂，兵团精神育人导向深化学生理想念教育，以学科动态调整对接国、兵团战略发展和区域人才需求，培养有理想、敢担当、能吃苦、肯斗的紧缺人才、战略性新兴产业才以及民生急需的专业人才打下实基础。

　　多方引智，汇发展合力

　　 聚天下英才而用之，才能加快设更具竞争力的人才中心和创高地。多年来，石河子大学坚持好用足西部和兵团人才政策，完学校配套措施，国内外引智工作断取得新成绩。五年来，学校新中国工程院院士1人、双聘院士人、院士工作站在站院士3人，引国内绿洲学者107名、国外绿洲者2名，专任教师中具有博士学人数增加6%。其中，“面向绿洲态的农业化学品工程学科创新智基地”入选“高等学校学科创引智计划”（简称“111”计划），实了学校在国际人才引进方面的大突破。在深入实施人才强国战略的代背景下，石河子大学将继续汇聚人才上发力。通过“绿洲者”“聚贤工程”等项目，不断完高层次人才流入的制度保障。分发挥事业的拴心留人作用，力加强内涵建设，将高端人才进与事业平台搭建有机结合，一流学科为引领，以“高峰、高、高地和培育学科”四级学科生体系为基础，以博士点、重点实室、工程中心、文科基地建设为手，全力为一流人才提供一流新平台，实现人才发展与平台设相互促进、共同提升。持续化改革，推进落实放管服，健全聘考贯通的考核评价机制，扎做好评价考核激励后半篇文，营造更加多元、更加开放，也具吸引力的人才成长环境。

　　人尽其才，显时代担当

　　 高校作为科技创新的策源地，何更好地面向国家战略需求、服务中国式现代化建设，是必须回答好的时代命题。石河子大学始终坚持“以服务为宗旨，在贡献中发展”的办学理念，充分发挥人才资源和智力优势，引导师生把论文写在边疆大地上，努力为区域经济社会发展贡献石大智慧和力量。

　　 2022年，石河子大学各级各类科研项目立项合同总经费比去年增加30%，创历史新高。围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，学校以科技特派员专家团队服务项目为抓手，发挥科技服务社会功能，赴基层连队、村庄重点围绕特色林果、设施农业、医疗综合服务等方面开展科技服务，共培训基层职工、农民9000余人次，服务带动农户5600余户，共带动受援对象增收近300万元，有效推动科技成果加快向现实生产力的转化，助力区域产业大发展。

　　 党的二十大为学校更好地服务国家战略需求指明了方向。学校将着眼科研创新长效机制的建立，加强有组织科研，积极参与“揭榜挂帅”项目，主动承担国家、兵团重大科研项目，努力解决“卡脖子”技术问题，培育更多科技领军人才和科研创新团队，产出更多具有标志性的重大科研成果。立足兵团产业特色，学校将在荒漠生态、盐碱治理与农业提质增效、健康养殖、农产品加工等领域进一步加强应用技术推广与示范；瞄准区域长远发展需求，学校将继续推进兵团能源发展研究院建设，配套设置相关专业，在人才培养和科研转化上双管齐下。以科研团队为基础，以学校合作企业、“访惠聚”工作队和定点帮扶单位为基点，学校将持续组织专家教授深入基层团场和地方县（市）开展技术推广、培训和咨询服务，深化“专家+工作队+职工”“技术+产业”的科技合作模式，为兵团经济增长、转型升级、供给侧结构性改革注入源源不断的动力。

　　 踏上波澜壮阔的新征程，石河子大学将深深锚定实现中华民族伟大复兴这一宏伟目标，坚定不移贯彻落实科教兴国战略，继续扎根兵团，赓续红色血脉，以更有激励性的人才培育机制、更有吸引力的人才引进政策、更有竞争力的人才发展平台，书写好不负党之所期、国之所系、民之所愿的“人才戍边”新篇章。

　　 （作者：柴真，系石河子大学党委书记）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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