据新华社厦门12月27日电 （记者付敏）第十五届海峡两岸百名中小学（中职）校长论坛27日以线上线下相结合的方式在厦门举办，两岸约180位校长参与交流研讨。

海峡两岸百名中小学（中职）校长论坛创办于2007年，由两岸教育界分年轮流承办。本届论坛以深度学习为主题，聚焦学生核心素养培养的实施路径与方法。

福建省教育厅副厅长王飏表示，在课程教学改革和培育核心素养的时代背景下，深度学习越来越受到教育研究者关注。本次论坛以深度学习为主题，有利于推动两岸教育界同仁交流经验，互学互鉴，探索创新，融合发展。

中国教育学会会长朱之文表示，多年来两岸教育界轮值举办论坛，聚焦中小学及中职教育改革发展面临的突出问题，共同探寻破解思路和办法。经过不懈努力，论坛已成为两岸教育交流的重要平台和两岸教育界人士沟通的重要渠道，在两岸产生了积极影响。

台湾新竹县竹仁小学校长叶若兰认为，在学生深度学习过程中，老师的教学与经营，是要给予学生善意的关怀接纳，为学生提供安全信任的环境，引导学生厘清问题所在，激发学生深度学习、主动找出改善的解决办法。

厦门外国语学校校长谢慧分享了学校以教师深度学习促进学生深度学习的方法与策略。她认为，教与学是相互联结、密不可分的整体，为实现学生的深度学习，要关注教师自身的学习方式及其变革。

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