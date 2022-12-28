党的二十大报告强调，加快实施创新驱动发展战略。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。这为我们科技工作者指明了目标和方向。作为一名在国家重点实验室工作的研究人员，我倍感重任在肩。

近年来，重庆大学机械传动国家重点实验室高度重视科技创新工作，坚持以国家战略需求为导向，制定了“一基二航三交叉”（基础研究、航空航天、学科交叉）的科研发展规划，实验室创新体系整体效能显著提升，一些关键核心技术实现突破，原创成果竞相涌现，创新活力持续释放。

在航天领域，实验室针对我国载人航天工程空间站建设需求，以问天实验舱和梦天实验舱的太阳能电池翼阿尔法驱动机构为对象，组织优势科研力量进行技术攻关，创新性地提出新型对构齿轮传动技术方案。该方案能够满足太空高低温交替变化对阿尔法机构提出的超大空间尺寸形变、高可靠、长寿命等严苛要求。历时8年，科研团队最终攻克了极端工况下对构齿轮设计理论与方法、多物理量作用下对构齿轮数字闭环精密加工与测量、拟实条件下对构齿轮加速疲劳寿命试验技术与装备等多项关键技术，并保质保量地完成了阿尔法机构对构齿轮产品的交付。相关产品分别于2022年7月24日随问天实验舱、10月31日随梦天实验舱发射升空，完成一系列在轨性能测试后，各项指标均表现优异。

党的二十大报告强调，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索。下一步，我将和我的团队成员一起深入学习贯彻党的二十大精神，持续深耕自身领域、自身专业，开展创新性技术研究、关键技术攻关以及产业化研发工作，为科技强国建设贡献自己的力量。

讲述人：重庆大学机械传动国家重点实验室教授 陈兵奎

（记者张国圣、通讯员赵深艳采访整理）

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