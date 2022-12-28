王树新

科技创新是推动经济社会发展的关键变量，是重塑世界竞争格局的关键力量。作为在巴渝大地的“双一流”建设高校，近年来重庆大学认真学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，深度融入西部（重庆）科学城建设，充分发挥基础研究主力军和重大科技突破策源地的重要作用，加快打造国家战略科技力量，积极推动解决“卡脖子”难题，努力服务高水平科技自立自强。

着力打造高水平创新平台。高能级的科技创新平台是开展高水平科学研究的基础设施和重要保障，在集聚优质创新资源、汇聚高端创新人才、促进科技成果转化等方面发挥着关键作用。学校整合全校优势创新资源，加快高水平创新平台布局建设，聚力打造西部（重庆）科学城的核心力量。第一是依托现有国家重点实验室、工程中心等，高质量建设重庆大学科学中心，全面推进国家级科研平台科研方向优化更新和机制模式改革创新，打造支撑引领重庆及西部地区发展的创新高地。第二是依托学校材料、物理、化学、电镜中心等学科和平台，加快培育建设超瞬态实验大科学装置。目前，该装置已成功入选国家重大科技基础设施“十四五”备选项目。第三是面向国际学科前沿领域和未来发展方向，高标准谋划建设量子物质、未来芯片、合成生物学等高端公共实验平台，为基础研究和前瞻性探索研究提供通用性共享平台支撑。

着力引育高素质创新人才。加快实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。学校大力实施人才强校核心战略，加快建设国家战略人才力量。第一是深化人才培养综合改革，加快建设高质量教育体系，推动强化科教融合、产教协同、国际合作育人，以新理念新模式高标准建设国家卓越工程师学院，构建一流新工科教育和科创平台，大力选拔培养拔尖创新人才。第二是持续深化人才发展体制机制改革，推动建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，积极营造“近悦远来”的人才发展氛围。第三是在基础学科、国家重点实验室、大科学装置、前沿交叉学科中心等，建立人才特区，创新用人模式，赋予平台或团队负责人更多自主权，打造敢于攻坚克难的高水平攻关团队。

着力加强有组织科研创新。学校大胆创新科研组织管理模式，强化有组织、体系化的科研创新，切实提升解决国家重大科技问题的能力。第一是组织实施六大先导性大科学研究计划，推动科研从小科学、个体化向大科学、集体化发展，支持跨学科、跨领域、有组织的科研攻关，催生重大原创性成果、战略性技术和产品。第二是聚焦涉及经济发展和国家安全的前沿性科学问题与“卡脖子”关键技术，凝练并实施“20个关键科学问题”“20个‘卡脖子’关键技术”研究计划，着力解决关键核心技术的基础理论和底层技术瓶颈问题。学校目前在研的千万元以上重大项目达50余项，先后牵头获得国家科技进步一等奖、获批国家野外科学观测研究站、入选国家储能技术产教融合创新平台，新增肿瘤与病菌靶向新药创制教育部工程研究中心。

着力深化产学研协同创新。学校主动与地方政府、重点行业和龙头企业加强对接，打通渠道链条，做实做深产学研协同创新。第一是持续深化校地合作，牵头发起成立成渝地区双城经济圈科技创新联盟，与重庆相关区县协同打造环重庆大学创新生态圈，共建先进技术研究院、产业技术研究院、新型储能材料与装备研究院等。第二是大力实施“头部企业”工程，与国家电网、中建集团、中国航天科技集团等20余家企业签署战略合作协议，共建实体新型高端研发机构。第三是大力推进成果转移转化，依托国家知识产权示范高校等，组建技术转移研究院，打造从培育、孵化到产业化全链条的三级联动服务体系。近两年，全校转化科技成果300余项，转化金额达1.5亿元，吸引投资超3亿元。

面向未来，重庆大学将持续认真学习贯彻党的二十大精神，围绕国家重大战略需求，持续推进建设大平台、培育大团队、承担大任务、产出大成果、作出大贡献，引领带动学校科技创新更高质量发展，切实担当起服务支撑加快实现高水平科技自立自强的重要使命，努力为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

（作者：王树新，系中国工程院院士、重庆大学校长）

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