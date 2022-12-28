王震（右二）正在指导学生。

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“这是非常前沿而重要的领域，需要做实实在在的基础研究，要和国家的重大需求紧密结合起来。”在西北工业大学友谊校区一栋教学楼的实验室里，36岁的王震正在指导博士生在电脑上做博弈智能的实验。

王震是西北工业大学网络空间安全学院党总支书记，担任国家级科技创新团队首席科学家。

2016年底，王震毅然放弃国外优厚的待遇回国，到西北工业大学从事科研教学工作。谈及当时为何选择回国发展，王震说：“我的根在祖国，科技报国是我从小的梦想。我的目标很明确，就是要学有所成后回来报效祖国。”

近年来，王震主要围绕博弈智能、智能无人系统和网络空间智能对抗开展系统性研究。他深耕于基础科研，一直在探索如何把基础研究与国家重大工程应用更紧密地结合在一起，坚持将自身科研融入国家重大战略、产业布局和区域发展，为国家急需型基础和应用研究作出了贡献。

他带头创建实验室、组建科研团队、攻关关键技术。为尽快解决国家重大科研难题，他经常工作到深夜，办公室的折叠床见证着他从早到晚的工作常态。

他常说：“科技革命和产业革命突飞猛进，我们要抓紧干，才不会辜负党和人民的期望。”

王震带领团队在新一代人工智能和网络空间安全领域做了大量基础科研工作，取得了系列创新性成果。围绕博弈智能，他提出了智能决策与认知的新理论和新方法，发表在国际顶级期刊上，得到国内外知名学者的高度评价。围绕智能无人系统和网络空间智能对抗，他牵头研制了多项智能分析系统，相关成果填补了领域多项技术空白。

作为一名高校教师，他潜心育人，积极推进课程教学改革，形成了理论联系实际、基础研究与实践应用并重的教学特色，曾多次指导学生获国家级和省部级各类竞赛大奖。

“这周研究课题有什么新进展？遇到了哪些新问题？接下来应该在哪些方向突破和改进？在研究团队每周的组会上，王震老师都会和我们讨论这些问题，提出解决方案和下一步的研究计划。”博士生郭浩感触颇深，“王老师是我科研上的引路人，他对科研的专注和执着深深感染了我。他非常注重培养我们的科研能力，使我受益匪浅。”

在博士生樊仕琪的眼里，“拼”和“实”是王震老师最突出的特点。“王老师在科研上的拼劲十足，为了完成科研攻关，经常忙到深夜。他一直给我们强调科学研究要和国家的重大战略需求结合起来，要能够解决一些实际问题。”

“对科学的兴趣应从小培养。”王震热衷公益科普工作，近几年在欠发达地区的20余所中小学开展科普讲座，并与地方建立了长期帮扶机制，有效激发了青少年对科学的兴趣。“我主要是给中小学生讲一些最新的科学发现成果，科普人工智能、网络安全等方面的知识，让更多的青少年了解科学、热爱科学，心怀科学梦想。”王震说。

今年5月，王震荣获第26届中国青年五四奖章。对此，王震说：“当代中国青年生逢其时，国家给我们提供了施展才干的广阔舞台，我们更应奋发有为，在新征程上勇毅前行。”

党的二十大报告对广大青年提出殷切希望，这让王震倍感振奋。“作为青年科技工作者，在加快建设科技强国征程上，我将牢记高水平科技自立自强使命，带领团队在人工智能和网络空间安全前沿领域继续攻坚克难，坚决打赢关键核心技术攻坚战，为科技强国建设贡献力量。”王震说。

（新华社电 记者许祖华、孙正好）

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