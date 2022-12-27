党的二十大报告指出，“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行”。习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃，我们青年要努力学习和运用贯穿其中的立场观点方法，系好人生的“第一粒扣子”，以青春之我写好时代答卷。

怀着这种强烈的信念，今年10月，我光荣加入了学校的博士生宣讲团。2017年11月该宣讲团成立，5年来，六届宣讲团成员薪火相传、接力奋斗，立志做坚定信仰者，通过以讲促学，带头将习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透；立志做积极践行者，深入乡村和企业一线，在基层宣讲和实践锻炼中淬炼青春；立志做忠实传播者，已开展900余场理论宣讲，推出300余个宣讲主题，直接服务师生50余万人次。

不久前,在给以本科生为主的线上宣讲中，学弟学妹们纷纷表示，“要坚定不移听党话、跟党走，把自己的爱国之心、报国之志转化为科研之行、创新之力，为实现第二个百年奋斗目标贡献青春力量”。虽是“隔屏相见”，但我能感受到他们对党的创新理论的深刻体悟和立志报效祖国的拳拳之心。像这样的“双向奔赴”，每天都在进行……53名宣讲团成员在党的二十大精神宣讲一线，努力感悟和传递真理力量、讲好中国故事。

学习之余，我还积极参加社区服务、扶贫调研、乡村服务等社会实践。2020年年底，我来到湖北省京山市白谷洞村，与志愿者团队一起摹画“乡村振兴百景图”，协助当地进行2A级景区申报，努力在乡村振兴的大道上留下坚实足迹。

青年强，则国家强。作为一名财政学专业的博士生，我会用好专业本领，努力探求财税政策、社保体系在支撑高质量发展、增进民生福祉中的重要作用，做对社会有益的研究，把论文写在祖国大地上，做到既怀抱梦想又脚踏实地，既敢想敢为又善作善成，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

讲述人：武汉大学经济与管理学院2022级博士研究生 邓龙真

（记者夏静、通讯员程晓采访整理）

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