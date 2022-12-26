新华社北京12月26日电 2023年全国硕士研究生招生考试于2022年12月24日至26日举行。统计数据显示，此次考试全国报考人数为474万。连日来，各地各有关部门认真做好各项组织工作，提供温馨周到的考试服务，全力实现“如期考试、应考尽考、平安研考”的工作目标。

根据教育部等相关部门部署，各地落实落细各项防疫举措，切实保障各类考生和考试工作人员身体健康和生命安全，护航广大考生安心应考。

西安电子科技大学成立考生转运专班，为隔离考场考生提供转运服务，确保点对点直达考场。同济大学在考试前安排专业消杀公司对考场进行整体消杀，还联系了应急救护队，为考生提供保障服务。华南理工大学为减少人员聚集，将考场分散至不同校区不同区域，同时准备了口罩、消毒液等防疫物资。

不少考点从细节入手，给考生提供诸多生活上的便利，方便考生应考。据悉，多所学校开放学校场馆设施作为校外考生午间休息场所，开放食堂作为考生专用就餐场所，为自带餐食的考生配备微波炉，还有统一供应热水、姜茶、充电宝等贴心服务。

此外，根据教育部关于做好考生借考工作的部署要求，各地各考点同样积极采取措施，为异地借考考生营造安全、便利的考试环境。

例如，江苏各考点学校加班加点，在网信、公安等部门支持下，通过电话、短信、数据比对等方式排查考生33万人次，并分类制定考生借考工作实施方案。浙江为解决滞留考生的赴考困难，先后开展两轮跨省借考工作，为7400余名借考考生集中转运近8000份自命题试卷。

(责编：岳弘彬、杨光宇)