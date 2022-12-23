原标题：明年北京将新增中小学学位2万个、幼儿托位6000个

23日，北京市十五届人大常委会第四十六次会议通过决议，同意北京市政府提出的2023年重要民生实事项目的实施意见。优化基本公共服务方面，北京市将新增中小学学位2万个，持续开展暑期托管服务。新增6000个幼儿托位，规范提升托育机构。

据悉，在2023年民生实事征集编制过程中，北京市梳理市人大代表意见建议，形成了实事项目编制和补充完善的重要线索来源和依据。截至目前，2023年重要民生实事已完成线索征集、项目筛选、征求意见、补充完善、签字确认等程序，共形成8个方面、33件实事项目。

北京市将历年来群众关注度高、获得感强的促进就业、食品药品安全、老楼加装电梯、优化预约转诊服务、养老助餐等项目继续列为明年实事。新增托育服务、滨水步道、暖心驿站等项目，不断实现人民对美好生活的向往。

一是优化基本公共服务方面，共4件。包括新增中小学学位2万个，持续开展暑期托管服务。新增6000个幼儿托位，规范提升托育机构。推进安宁疗护中心、老年护理中心、养老家庭照护床位、养老助餐点等建设。实现22家市属三级医院通过基层预约转诊平台投放号源，在全市349家社区卫生服务中心为发热等11类症状患者提供诊疗服务，建成6家专科医联体。

二是改善群众居住条件方面，共7件。包括建设筹集保障性租赁住房8万套(间)、竣工9万套(间)。老旧小区综合整治新开工300个、完工100个。持续开展住宅小区物业问题专项治理。老楼加装电梯新开工1000部、完工600部。解决6.1万套历史遗留住宅项目“办证难”。完成30个城乡供水提升工程。完成1.5万户农村住户清洁取暖改造。

三是提高生活便利性方面，共2件。包括试点建设80个“一刻钟便民生活圈”。推出60个“一证(照)通办”事项、20类电子证照在线查询调用，推广“一件事一次办”“跨省通办”等。

四是方便市民出行方面，共5件。包括优化调整公交线路65条。利用错时共享、人防工程等新增停车位1.5万个。完成20项市级疏堵工程。完成100万平方米城市道路大修，持续开展道路积水点排查治理。持续推动重点区域周边交通综合治理。

五是营造宜居环境方面，共3件。包括建设农村街坊路100万平方米，实现150个村庄污水收集处理等。新建口袋公园及小微绿地50处，新增村头片林100处。完善150个社区可回收物和大件垃圾回收体系，开展农村生活垃圾分类示范创建等。

六是丰富文体生活方面，共4件。包括创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，改扩建10个体育公园等。建设100公里森林步道，贯通右安门至通惠河12公里滨水步道。推进各类博物馆向公众开放。组织开展首都市民系列文化活动1.6万场。

七是保障公共安全方面，共5件。包括完成100万户燃气用户更换、加装安全型配件。推进80个小区水、电、气、热等管线改造。为500个火灾风险较高的住宅小区配备联网式感烟火灾报警器等。开展重点领域从业人员消防基本技能实操实训30万人，为全市1万个基层义务消防队配备应急设备。对33大类食品抽检监测全覆盖，全年抽检监测药品、化妆品等不少于1.3万批次。

八是提高社会保障水平方面，共3件。包括继续调整退休人员基本养老金、工伤保险定期待遇等。促进“4050人员”、长期失业人员、高校毕业生、残疾人毕业生就业。推动新建公共区域职工之家60个、新就业形态劳动者暖心驿站1000个。(记者 陈杭)

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