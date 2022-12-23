原标题：福建鼓励台湾青年来闽实习实训就业创业 2022年度申报即将截止

凡注册地在福建省，持续经营2年以上，且企业从业人员50人以上的各企事业单位(含社工组织)，在1年内承接实习实训台湾青年累计达50人以上，且每次在闽实习实训时间连续不低于30天，可评为省级台湾青年实习实训基地。

福建省人民政府台港澳事务办公室经济处22日透露了上述消息。为更好地鼓励与支持台湾青年来闽实习实训就业创业，进一步发挥好专项补助资金的作用，助力台青在闽筑梦圆梦，福建省台港澳办现将新修订的《福建省台湾青年就业创业补助专项资金申报指南》通过小视频的方式发布推广。

近年来，福建省持续推动、多措并举，台湾青年来闽实习实训就业创业工作取得了较好成效。福建省人民政府台港澳事务办公室经济处相关负责人表示，希望更多的台湾青年能看到、能知道、能从中受益，也希望越来越多的台湾青年走进八闽大地交流、合作、发展。

据介绍，福建省级台湾青年实习实训基地给予奖励20万元(不含厦门)，获评为“省级台湾青年实习实训基地”后，每个年度继续承接实习实训台湾青年达10人以上，且每次在闽实习实训时间连续不低于30天，可视为年度考评合格，每年给予5万元奖励。

记者从视频中了解到，以上的新批设立年度考核申请应该提交的材料有请示函件、申报单位的请示函件、承接实习实训台湾青年情况汇总表、申报单位企业法人证书、营业执照和组织机构代码证副本(复印件)，主管单位证明(社工组织)、计划报告及其他佐证材料等。

“大家要注意‘台湾青年’泛指18-45周岁的台湾同胞。”视频中指出，福建省台港澳办等有关单位会对各地上报的送审资料进行严格把关，专款专用，各级各有关单位和个人应主动接受监督检查。2022年专项资金申报年度时间为2021年9月1日至2022年12月31日。(叶秋云 叶艺琳)

(责编：郝孟佳、孙竞)