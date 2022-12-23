本报记者 赵晓霞

加拿大多伦多拂晓中文学校校长符晓在为一年级学生讲解唐代诗人王维的《相思》。

新加坡嘉盛华文学院的学生在写书法。

意大利米兰华阳中文学校暑期拼音班学生下课后合影。

巴西德馨双语学校校长魏万古正在给学生上课。

本文配图皆为受访者提供

“构建人类语言共同体，推动世界文明交流互鉴”“中国的航天：从神舟十五号发射谈起”“网络华文教学中的师生互动”……这是日前由北京海外联谊会主办、北京外国语大学承办的2022年北京市海外华文教育负责人高级研修班（第一期）的课程主题，让参加研修的海外华文教育机构负责人及海外华文教师感觉“耳目一新”。

此次研修是北京外国语大学华文教育基地自2020年以来，完成的第五期面向海外华文教育机构负责人、教师的线上研习班。

作为研习班的组织者，北京外国语大学华文教育基地的李伟群老师表示，希望海外华文教师既了解中华优秀传统文化，又了解当代中国与中华传统文化之间的联系，还能理解中外文明的交流和互鉴，“课程的安排也是基于此”。

加深对中华文化的了解

2020年底，李伟群接到一位英国华文学校校长的语音电话。电话里，这位校长几次哽咽：“李老师，真的太感谢您了，为我们请来这么好的老师，能听到这么好的课！”

电话这头的李伟群心潮难平：“这位老师被中华文化之美震撼的那份真情感动了我，也让我为自己从事着如此美好的事业而感到自豪。”

参加了日前结课的研修班的芬兰语言文化中心会长梁旭坦言，海外华文教师中，有的不是专业教师出身，即便能说流利的中文，但在中华文化的了解方面，相对薄弱。“研修班有的放矢，为解决这个痛点提供了助力。”

从研修班的课表可以看出，“中国优秀传统文化”“汉字文化”“跟着唐诗宋词去旅行”等专题契合的正是海外华文教师的这个需求。

梁旭以北京大学对外汉语教育学院副教授赵长征所讲的“中国通史”这个专题为例说：“赵老师以讲故事的形式讲这门历史大课，让我们对中国历史有了感性认识，也加深了大家对中华优秀传统文化的理解。专题讲座安排的课时也比较充足，非常实用。”

加拿大多伦多拂晓中文学校校长符晓表示，对海外华文教师来说，要讲好中国故事、促进中外文明交流互鉴，必须具备深厚的中华文化底蕴。“北京外国语大学孟德宏老师所讲的《汉字文化》和北京师范大学文学院院长王立军所讲的《汉字的取像法则与中国古代的天人观》，深度解读了汉字承载的文化内涵，让我们更好地理解了汉字与中华文化之间的密切关系。此外，北京大学两位教授对中国古诗词的诠释，不仅让我感受到诗词的韵律美、意境美，更让我感知到诗人的品格，坚定了通过教授中国古诗词来滋养学生的信心。”

提升数字化教学能力

提升教学水平是海外华文教师期望通过研修达到的首要目标。值得关注的是，在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，教学水平的提升不仅包括传统的教学模式，还包括线上教学、数字化教学等模式。

新加坡嘉盛华文学院执行院长杨嘉表示，疫情期间，线上华文教学发展迅速，教学课件、教学方法都与传统的线下教学有很大差异，这就对海外华文教师的信息素养提出了新的要求。

“如何把握线上课堂的节奏、如何做到老师输出能被学生同步吸收、如何增加线上课堂师生之间的互动等都是新的课题。研修课中，《网络华文教学中的师生互动》就分享了在网络时代，让线上教学生动的课堂技巧。”杨嘉说，“随着新技术的发展，线下课堂的教学方式也发生了改变，比如为了活跃课堂气氛，老师会穿插视频播放。但新技术是双刃剑，当海外华文教师运用数字资源时，如何通过适度使用达到预设的教学效果并非易事。我就遇到在课堂上播放社交媒体上的相关视频，学生却关注起了该社交媒体的其他内容，这时候老师该怎么办？因此，除了准备教学所需的数字资源，还需考虑使用过程中会出现的各种状况并预设解决方案。”

巴西德馨双语学校校长魏万古也表示，在数字化时代，海外华文教师需要熟悉数字化教学模式，能灵活运用数字教学资源等。“比如翻转课堂就是很好的教学方式，可以提升教学效果。但将数字化教学和传统教学有机地结合起来，还需要不断摸索和尝试。”

拓展教学厚度和广度

当看到课表上的“中国的航天：从神舟十五号发射谈起”等课程时，海外华文教师觉得“很特别”。

意大利米兰华阳中文学校校长李鑫印象深的是《培养全球胜任力，为参与全球治理做好语言和技能的准备》这门课。“老师讲课时的切入点很新颖，我也了解到了一些以往不知道的知识点。类似这样的专题不仅是课程设置多元化的体现，还拓展了华文教育的广度。与此同时，通过参加研修，我们对中国的发展有了更深入的了解，内心很是振奋，也增强了文化自信。”李鑫说。

杨嘉是土生土长的北京人，清华大学国家遗产中心主任吕舟讲授的“北京中轴线申遗：向世界讲古代中国和当代中国的故事”更新了她对北京的认识，“离开北京这么多年，听了吕舟老师的课才了解中轴线上原来有这么多的古今故事”。

听了“中国的航天：从神舟十五号发射谈起”这个专题，魏万古第一时间和学校的华文教师分享。“生动的图片和有趣的故事，非常适合学生了解中国航天事业。我让老师们分享给学生看，让孩子们对中国的航天事业有所了解。”他说。

不少参与培训的海外华文教师还提到了《新时代中小学校长核心素养及其培养方略》，认为“为海外华文教育机构的发展展示了发展方向”。

课程的丰富多元让老师们各有收获。在他们看来，对海外华文学校的学生来说，深入学习中国历史、中华文化以及了解当代中国的发展现状，有助于提升文化自信，这就相应地对海外华文教师的知识储备提出了要求。因此，不少海外华文教师表示：“希望将来能参加更多有关这类内容的培训。”

(责编：郝孟佳、孙竞)