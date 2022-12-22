本报电 （立风）近日，由生态环境部宣传教育中心主办，阿拉善SEE生态协会、北京环保娃娃公益发展中心联合承办的COP15（联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 ）“生物多样性保护遇见她”性别倡议平行活动在加拿大蒙特利尔举行。

性别倡议一直是《生物多样性公约》的重要内容，公约的序言中提到要认识到妇女在保护生物多样性中发挥的重要作用。北京环保娃娃公益发展中心主任袁梦倩在活动发言中表示，围绕家庭和儿童开展保护生物多样性宣传和教育，可以更加务实、有效的改变家庭生活方式，从而带动家庭、学校乃至全社会积极宣传和参与保护生物多样性。

北京环保娃娃公益发展中心成立于1999年，其前身是中国—加拿大政府合作实施的“中加清洁生产合作项目”框架机制下的“妇女环境小组”公益组织。2014年，在北京市妇女联合会支持下，中心注册成为民间非营利社会组织，并逐渐成长为中国较早为女性和少年儿童提供公益性环保教育宣传服务的民间社会组织之一。

袁梦倩在演讲中说，近年来中心以保护生物多样性为主题，开展了许多线上、线下保护生物多样性宣传、教育活动。其中，中心与生态环境部宣传教育中心、中国经济出版社共同发起了“蓝星使者”科普宣传计划，收集整理了25家中国一线野生动物保护组织，40余位一线巡护员、观察员，涉及200余个物种的珍贵工作记录和图文手稿，编撰完成了生物多样性科普丛书，讲述了人与自然和谐相处的生物多样性保护的中国故事。

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