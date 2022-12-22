本报哈尔滨电 （记者方圆）近日，由哈尔滨音乐学院200余名师生联合参演的清唱剧《冰凌花——永远的赵一曼》，在哈尔滨音乐厅举行首演。这是该院坚守文化立场、挖掘文化资源、服务东北文化振兴的又一重要举措。

作为黑龙江省独立设置的公办本科艺术类高校，哈尔滨音乐学院成立6年来，以提升办学水平、发挥特色优势为根本，以建立完善社会服务体系、创新服务机制为支撑，努力让扎根基层沃土、奉献人民群众成为这段“音乐故事”鲜明的主旋律。

坚持引育并举，打造服务龙江文化发展的人才高地。“我们着力构建‘结构优化、素质一流’的新时代音乐人才队伍，全职引进行业领军人才和高层次人才52人，聘任一批国内知名艺术家和专家学者为特聘教授或担任系主任。”哈尔滨音乐学院党委书记关健说，通过实施“哈音英才”支持计划等各类人才发展计划，不断发挥高层次人才在学院人才工作中的支撑引领作用，形成“引进一个、集聚一批、带动一片”的乘数效应。

坚持文化创新，持续释放音乐创作展演的全新动能。近年来，哈尔滨音乐学院先后获批国家社科基金艺术学项目、教育部人文社会科学研究项目等高层次科研项目258项，荣获各级各类优秀科研成果奖77项，发表高水平学术论文310篇。依托学院音乐创作中心，推出展现黑龙江山河之美、文化之美，抒写龙江人民奋斗之志、创造之力，弘扬“龙江精神”丰富内涵、时代价值的优秀艺术作品30余部。其中，《江山》《我将无我》等作品多次获奖。

坚持服务大众，努力满足人民群众日益增长的多层次文化需求。学院平均每年举办各类“交响音乐会”“主题音乐会”“周末音乐会”、艺术展演等数十场，参与文艺演出近百场。院长杨燕迪开设音乐公益讲堂。学院师生组成志愿服务队，深入乡村中小学开展“音乐公益微课堂”“公益慰问演出”“红色系列音乐会”等活动，累计覆盖受众1万余人。

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