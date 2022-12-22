原标题：为生态文明建设提供科技和人才支撑

讲述人：同济大学环境科学与工程学院院长 王志伟

党的二十大报告指出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。结合自身，我深切感受到，在全面建设社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们要以更加昂扬奋斗的精神与姿态、更大的勇气与担当推进生态文明建设，奋力建设人与自然和谐共生的现代化。

党的十八大以来，在习近平生态文明思想科学指引下，我们落实立德树人根本任务，以学术创新为根本、以解决环境问题为导向、以全球环境治理与可持续发展为引领，培养信念坚定、学识广博、具备破解复杂环境问题能力的新时代生态文明建设的“生力军”。

这期间，我有幸见证了这些探索者、实践者、创新者步出课堂，走向社会后发挥的作用：一大批毕业生成为政府部门、高等院校、科研院所和龙头企业骨干，主导了亚洲最大白龙港污水厂、世界最大青草沙边滩型水库等重大生态环境工程的规划设计与实施。100余名毕业生到国际组织实习工作，国际毕业生在各国政府部门及国际组织任职率达71%。

“把论文写在祖国大地上”，是我们努力践行的时代使命。突破城市重污染河流治理、污水深度处理与再生回用等一批具有自主知识产权的核心技术……为长江大保护、流域水环境质量改善等贡献力量，是我们义不容辞的责任；聚焦区域生态绿色一体化发展战略需求，在长三角一体化示范区率先建设长三角可持续发展研究院，牵头成立长三角可持续发展大学联盟，突破一批可复制、可推广的绿色低碳原创技术……为长三角区域生态绿色一体化发展提供强有力科技支撑，是我们使命在肩的担当。

人不负青山，青山定不负人。新征程上，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，践行“两山”理念，着力培养致力于生态文明建设的社会栋梁和专业精英，全力服务“蓝天、碧水、净土”保卫战和区域生态绿色一体化高质量发展，为人与自然和谐共生的现代化提供强有力科技与人才支撑。

（记者颜维琦、孟歆迪采访整理）

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