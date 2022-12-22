原标题：以“组织结构模式变革”激发办学活力

徐守坤 常州大学校长

党的二十大报告提出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。

“办好人民满意的教育”是实施科教兴国战略的“先手棋”。教育作为培养人的事业，具有基础性、先导性、全局性地位和作用。而“产教融合、科教融汇”又是未来一个时期高等教育建设的重要方向。

常州大学作为江苏省人民政府与三大石油公司共建高校、江苏高水平大学建设高校，近年来，创新产教融合方式，积极探索产业创新人才培养新路径，以“组织结构模式变革”激发办学活力。

学校坚持对接产业技术创新需求，贯彻交叉融合与协同共享的组织建设理念，统筹布局建设阿里云大数据学院、机器人产业学院、中以科创学院、应急管理科学与工程学院、能源学院等一系列跨学科、校政企共建的现代产业学院，重塑高校、产业和政府之间的制度安排，推动人才培养供给侧和产业发展需求侧结构要素的全方位深度融合。

2017年，学校面向江苏石化产业数字化转型、装备智能化升级战略需求，发挥与三大石油公司共建的行业优势，与大数据龙头企业共建阿里云大数据学院，助推石化产业高质量发展。

2018年，学校与常州市政府等共建智能制造产业学院。2021年，学校成立中以科创学院，与江苏省中以产业技术研究院共同成功揭榜国家发改委、科技部“新型研发机构科教融合培养产业创新人才”项目，全面链接以色列教育创新元素，明确了“硬科技创业”导向的人才培养理念，系统开展创业导向、跨学科、全程项目制人才培养模式改革。

常州大学秉持“学以致用”的学术观，发挥应用型科研优势，为产业创新人才培养注入动力。2022年，常州大学与昆仑数智科技有限责任公司开展全面战略合作，双方聚焦数字战略，共建特色软件学院，开展特色化软件人才培养，为大型工业软件、行业应用软件开发与应用提供人才和技术支持，努力将软件学院打造成国家级特色化示范性软件学院。

2021年，常州大学牵头成立长三角现代产业学院协同育人联盟，发布《常州宣言：长三角现代产业学院协同育人行动计划》，吸引长三角一市三省100余所高校加入。

党的二十大报告提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这为坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、培养担当民族复兴大任的时代新人指明了前进方向。

学校将以党的二十大精神为引领，坚持为党育人、为国育才，突出产教融合优势特色，汇聚一流多元办学资源，构筑产教融合协同育人新生态，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(责编：郝孟佳、李依环)