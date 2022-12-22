原标题：围绕能源产业链构建学科创新链

宋学锋 中国矿业大学校长

党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。中国矿业大学将认真学习贯彻落实党的二十大精神，立足“两个大局”、心怀“国之大者”，站在助力全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的高度，站在为能源安全和行业发展提供人才支撑的高度，全面提高人才自主培养质量，全力打造矿业领域高水平领军人才和创新团队。

坚持党管人才，不断深化人才发展体制机制改革。我们将加强党对人才工作的统一领导，健全和完善人才引进、培养、使用、激励等配套政策，本着信任人才、依靠人才、成就人才的理念，营造尊重人才、崇尚学术、追求卓越的良好氛围，大力弘扬科学家精神，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。我们将坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，认真落实关于深化职称制度改革、教师考核评价制度改革以及破除“五唯”倾向等方面的文件精神，进一步深化人事制度改革，健全人才考核机制，完善分类评价体系，建立健全有利于人才潜心研究和创新创造的学术评价体系，积极营造有利于激发人才创新的学术生态系统，让人人都有成长成才、脱颖而出的通道，让人才活力竞相迸发。

坚持“四个面向”，在科研创新实践中培养人才。各类战略人才力量，归根到底还需要在科技创新主战场上培养和锤炼。学校将紧密对接国家战略、行业和区域发展需求，聚焦能源革命、资源安全、碳达峰碳中和、生态文明建设等领域，固本强优拓新，加强产学研深度融合协同攻关，在开展重大关键技术攻关和重大成果培育中打造一流团队，培养和汇聚一批帅才、将才，带动人才队伍全面协调发展。我们将积极发挥“双一流”学科引领作用，围绕能源资源相关产业链构建学科创新链，统筹推进学科交叉融合，建设好一批能够服务支持行业转型升级和区域高质量发展的新兴学科、交叉学科，在学科交叉中培育创新团队，造就一大批具有杰出创新能力的中青年学术带头人和学术骨干，带动人才队伍质量和水平全面提升。

坚持立德树人，培养担当民族复兴大任的时代新人。到2035年、2050年时，今天在校的大学生将是全面建设社会主义现代化国家的主力军，是推动中华民族伟大复兴的重要力量。为党和国家努力培养造就一大批心怀“国之大者”的拔尖人才，是高校的重要职责和神圣使命。我们将聚焦国家对能源领域的人才需求，积极探索创新人才培养途径，不断完善宽厚式基础教育、个性化专业教育、开放式国际教育，努力培养具有家国情怀、国际视野，富有创新精神、实践能力，能够引领科技创新、行业发展、社会进步的栋梁之才。要坚持人文浸润，传承红色基因，引导学生坚定不移听党话、跟党走，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，把学生培养成为担当民族复兴大任的时代新人，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放。

(责编：郝孟佳、李依环)