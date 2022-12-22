原标题：贵州毕节：千名“土专家”加入科特派队伍

如何充分发挥出“土专家”“田秀才”的作用，让科技之手助力乡村振兴？日前，来自贵州省毕节市科技局的消息显示，毕节市打破体制壁垒，将“土专家”“田秀才”纳入科技特派员队伍，使之成为乡村振兴中崛起的一支科技生力军。

“长期以来，各地选派科技特派员基本是以科研单位和高等院校的科研人员为主，但我们发现，在企业和农业专业合作社中，不少‘土专家’‘田秀才’长期活跃在田间地头，他们具备一定的科研能力，与农户、市场能无缝对接。”毕节市科技局党组书记、局长刘利表示，为充分发挥其示范引领作用，毕节市大胆创新，勇于突破体制壁垒，将“土专家”“田秀才”纳入科技特派员队伍。

威宁绿宝种养殖专业合作社的负责人杨光华便是其中的典型代表，他深入田间地头开展技术示范，培育出已获认定的威岭蜜1号桃等新品种，示范推广1200亩，年产值480余万元，带动农户426户1716人。贵州高原蓝梦菇业科技有限公司总经理陈孟谈累计在黔西市各乡镇辅导发展农民专业合作社和小微企业22家，带动发展食用菌5230万棒，产值3.1亿元，辐射带动农户2113户，户均增收3.5万元。

近年来，毕节市已认定1036名类似的“体制外”科技特派员，让更多“接地气”的乡土人才充实到科技特派员队伍中，实现了人才“不为所有、但为所用”的优化配置。（郭芮羽 记者何星辉）

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