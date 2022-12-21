本报北京电 （记者赵兵）近日，由人力资源和社会保障部、国家发展改革委、科技部、共青团中央、中国残联、国家乡村振兴局共同举办的第五届“中国创翼”创业创新大赛全国总决赛在山东省青岛市圆满落幕。

本届大赛以“创响新时代、共圆中国梦”为主题，得到广大创业者及社会各界的广泛关注和积极参与，全国报名参赛项目达73274个。通过区县、地市、省级选拔，共150个项目进入全国总决赛。经过3天激烈角逐，共产生一等奖10个、二等奖30个、三等奖50个、优秀奖60个，由人社部授予“全国优秀创业创新项目”称号。

全国总决赛期间还组织了优秀项目展示，48个由各省级组委会推荐和青岛本地优秀项目参加，以点带面地展示大赛成果，发挥示范带动作用。

大赛组委会将把晋级全国选拔赛的所有项目纳入“中国创翼”项目库，向投资机构优先推荐，并提供长期跟踪服务。同时，鼓励各地人社部门在入驻创业园区、发放贴息贷款、开展培训辅导、提供创业资金等方面给予优先扶持，努力提升服务质量，促进创业生态优化。

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