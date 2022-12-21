新华社记者 陈尚营 徐欣涛

空闲的时候，郭山秋韵喜欢抱着不满1岁的儿子在村子里闲逛。村民们看到，常会停下来和她聊几句，逗逗可爱的小朋友。

“我和爱人张力都曾在国外留学，后来在深圳工作。不过，现在我们一家三口很享受在汤家庄的生活。”郭山秋韵说。

汤家庄村位于安徽省黄山市黄山区焦村镇，这里群山环抱，山青水绿。但在众多历史悠久、底蕴深厚的徽州古村落中，汤家庄显得有些平平无奇。在郭山秋韵看来，把这样一个山区村建设好，才更有普遍意义。

“我们不单单是来做个好看的民宿，我们要为乡村建设贡献力量。”张力说，自己学的是建筑设计，看惯了大城市的千篇一律，各具特色的皖南乡村深深地吸引了他。一个偶然的机会，张力和郭山秋韵发现了汤家庄，决定就在这里扎根。

2015年，夫妇俩从深圳来到皖南，一头扎进汤家庄，开始他们的“乡村建设”计划。

“汤家庄地处偏僻，有好山好水，但以前没有什么游客。”汤家庄村党总支书记焦贵宝说，以前村里年轻人都出门打工，留守的大都是老人。乡村要振兴，产业、人才等必不可少。

在汤家庄，郭山秋韵和张力一人主经营、一人主设计，投资建设了综合性乡村旅游度假项目“从筑·黄山”，内容涵盖精品民宿、露营营地、餐厅酒吧等。“乡村要振兴，不是资本下乡就能实现。我们的理念是不能脱离乡村，要以人为本，和村民实现合作共赢。”郭山秋韵说。

这个想法和村里的打算不谋而合，眼下他们正在一起努力把汤家庄村打造成乡村生活的幸福社区。“新村民可以为村里提供工作岗位，为村民进行技能培训，还能通过产业吸引游客。”郭山秋韵说。

村庄的变化，70岁的老篾匠李维福感触很深。

初冬的午后，李维福坐在小板凳上，一根根纤细的竹篾在他手中灵活舞动，十几分钟后，一个用竹子编织的手环就做好了。李维福说，以前用来维持生计的竹编，现在成了工艺品。村里为他专门建了一个竹艺展示馆，这些竹子编的东西游客比较喜欢，很多都成摆件了。

汤家庄的发展吸引了不少新村民，舞蹈艺术家张毅就是其中一员。2020年，退休在家的他和爱人在汤家庄租下一处闲置农房，每年都会来这里住上很长时间。“我的专业是舞蹈，住在这里，发现村里的妇女和儿童有这方面的需求，正好教教他们，今年中秋节还专门搞了一台节目。”张毅说，住在这里感觉很踏实，村民们也很淳朴，“经常有村民把南瓜、冬瓜放你门口，你都不知道是谁送的。”

“这就是我们想要的乡村样子。”郭山秋韵说，不管是资本下乡还是人才下乡，乡村振兴都不能脱离农村原本的样子，不能脱离世代住在这里的村民。更多的是合作，互帮互助，互相影响。

焦贵宝说，新村民的到来，让农村发展有了更多的可能，也让村民们长了见识，以前哪能想到这里还能有小酒馆、面包房。目前，汤家庄已有十几处闲置农房改造之后租给新村民，还有一些正在商谈接洽中。

郭山秋韵对汤家庄的未来充满期待，她和爱人计划在汤家庄引进教育机构，重点开展自然教育等课程。“大自然是最好的老师，寒暑假期间，家长能带着孩子在汤家庄体验乡村生活。”郭山秋韵说。

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