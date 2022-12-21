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青海校外培训机构“证照不全”将被列入黑名单

2022年12月21日09:07 | 来源：中国新闻网
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原标题：青海校外培训机构“证照不全”将被列入黑名单

　　20日，记者从青海省教育厅校外教育培训与民办教育监管处获悉，11月21日至12月30日，该省开展校外培训机构“证照不全”专项治理行动，未按要求整改完毕的“证照不全”或未纳入全国监管平台实现全流程监管的机构，将列入校外培训机构“黑名单”。

　　据悉，此次专项治理行动通过摸清底数，分类登记，依托责任督学、街道(社区、村社)网格化治理体系，深入街道、社区开展摸排，全面摸清校外培训机构底数，分类建档登记。

　　所有“证照不全”或未纳入全国监管平台实现全流程监管的机构，根据不同情况，采取不同措施，限期整改。所有未按要求整改完毕的“证照不全”或未纳入全国监管平台实现全流程监管的机构，从严执法，将列入校外培训机构黑名单，责令停止一切培训活动，并根据不同培训类型，由主管部门会同相关部门从严执法，坚决清理关停。

　　青海省“双减”工作协调机制办公室要求各地各部门在从严从速审批方面，按照分类审批的原则，督促校外培训机构抓紧报送资质审核相关资料，并按照各类校外培训机构设置标准和审批流程严格审批，对符合条件的校外培训机构要加快资质审核进程，确保符合条件的校外培训机构尽快取得合法培训资质。

　　该省教育部门逐级开展指导帮扶，加大对校外培训机构的指导帮助和专项治理行动宣传力度，讲清讲透政策，推广工作中的好经验好做法，通报查处的违规校外培训典型案例。

　　同时，青海省做好专项治理行动督查工作，对督查中发现的贯彻中央和该省决策部署不力，治理任务落实不到位的地区、单位和个人，呈报纪检监察机关，依法依规严肃追责问责。(李隽)

(责编：郝孟佳、李依环)

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