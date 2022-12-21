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广州南沙全球揽英才 提供逾200个博士以上人才岗位

2022年12月21日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州南沙全球揽英才 提供逾200个博士以上人才岗位

广州南沙全球揽英才提供逾200个博士以上人才岗位

　　广州南沙（资料图）　南沙区政府 供图

　　据广州市南沙区政府20日消息，该区已启动“智汇南沙青创未来”——粤港澳大湾区(南沙)面向世界高层次人才线上对接会，建立了线上活动平台，将持续开放三个月，陆续发布岗位需求信息。

　　南沙区政府介绍，目前，线上活动平台已上线粤港澳大湾区精准医学研究院(广州)、广州先进技术研究所、中国科学院南海海洋研究所等第一批30多家用人单位超200个博士以上高层次人才需求岗位。

　　近年来，广州市、南沙区均出台了很多优惠政策，全方位支持人才创新就业，其中，南沙推出了新的人才政策体系，给予新引进的高层次人才最高1000万元人才奖励，给予新引进全日制本科生3万元、硕士研究生6万元、博士研究生12万元的生活补贴，对新招收的博士后给予最高75万元奖励资助。

　　同时，《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出的港澳居民个人所得税、鼓励类行业15%企业所得税政策都已落地。

　　此外，为强化对全区人才服务工作的统筹，南沙以南沙国际人才港为重点服务载体，着力打造南沙人才服务工作的城市名片，成为加速国际化人才集聚的“助推器”。

　　据了解，南沙国际人才港集聚了“粤港澳大湾区人才一站式服务窗口”“大湾区(广东)国际人才驿站”等人才服务平台；落户中国广州人力资源产业园南沙园区，已引入仕邦人力等国内外知名人力资源服务机构28家；集聚粤港澳院士创新创业联盟、粤港澳大湾区博士后科技创新(南沙)公共研究中心、海外人才离岸双创基地(合作空间)等人才创新创业服务平台。(王坚 谢子亮)

(责编：郝孟佳、李依环)

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