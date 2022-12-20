作为一名刚踏入高校工作的青年教师，我深刻感受到党和国家对教育、科技的高度重视，也深刻认识到作为高校科研工作者的光荣使命和艰巨任务。

今年7月，我从位于北京的中国科学院生物物理研究所毕业，怀着忐忑和憧憬，第一次来到甘肃兰州。这次旅行的目的是实地考察国内几所高校，以便选择其中一所入职，第一站便是兰州大学。尽管晚上10点多才到酒店，学院领导仍然非常热情地带我去参观实验室，深情讲述科研团队的发展历史和未来规划，我们畅谈到12点多才结束。躺在酒店的床上，我久久不能入睡，做出了人生中最重大的决定：我要留在兰州，加入建设西部、发展西部的大军中。

我所在的动物医学与生物安全学院是兰州大学和中国农业科学院兰州兽医研究所着眼科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略而展开强强联合的成果。学院着力在动物医学和生物安全两大学科领域开展高水平基础研究与应用研究，致力于在生物安全、动物医药、动物养殖等领域和行业为国家培养高层次创新人才。

我的研究方向是结构生物学，简而言之就是利用结构生物学技术和手段，研究重要生物大分子的结构和功能。疫情期间，结构生物学家攻坚克难，为新冠疫苗研发、抗病毒药物设计提供了重要的理论基础，也是从那时起，我深刻意识到自己研究方向的重大意义。未来，我将认真学习贯彻党的二十大精神，深入思考如何将结构生物学与病原致病及免疫机制研究、宿主抗病机制及抗病育种研究、新型疫苗与诊断技术创新研究等方向相结合，为重要动物疫病、人畜共患病防控提供理论和技术支撑。

作为高校青年教师，我们要始终牢记党和人民赋予的光荣使命和艰巨任务，立大志、明大德、成大才、担大任，敢想敢为又善作善成，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，勇做新时代科技创新的排头兵，为建设世界科技强国作出自己的贡献。

讲述人：兰州大学动物医学与生物安全学院青年研究员 朱国梁

（记者宋喜群、王冰雅采访整理）

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