据云南大学胡凤益团队介绍，12月16日，国际学术期刊《科学》杂志公布“2022年度十大科学突破”，该团队创制的多年生稻研究成果入选该榜单，成为今年中国唯一入选，也是农业类唯一入选的科学突破。

经过20余年的探索，胡凤益团队创制的多年生稻是稻作育种的一个创新。多年生稻在适宜地区种植一次，可连续免耕收获3至4年，每年收获2季，平均每季产量为6.8吨/公顷，与一年生稻产量（6.7吨/公顷）相当。在种植中，第二年起便无需买种、育秧、犁田和移栽等生产环节，仅需田间管理和收获两个生产环节，每季每公顷节约劳动力68至77人次，节约生产投入46.8%至51%。

基于免耕生产方式，多年生稻播种一次持续收获多年，这也改善了稻田耕层土壤结构，培肥土壤，其土壤有机质和全氮每年分别以0.95吨/公顷和0.11吨/公顷的速率增加。这一创新研究，将有助于维护粮食安全和生态安全，同时对其他多年生粮食作物研究具有重要的借鉴意义。截至2021年，多年生稻已在中国及南亚东南亚和非洲等“一带一路”倡议沿线多个国家试验示范成功，惠及5.5万余农户。

“多年生稻这一研究成果是革命性、颠覆性的。近万年来，我们人类将多年生的野生种驯化成一年生的栽培种，提升了作物的产量和品质，保证了人类的繁衍生息，但同时却带来了土壤承载能力下降、水土流失、高劳动力强度等问题。我们研究的创新点在于，将一年生的栽培种变成多年生的栽培种，让轻简化的粮食生产方式成为可能。”云南大学农学院院长胡凤益说。

今年11月，云南大学多年生稻团队青年教师张石来、黄光福、张玉娇以及全国农业技术服务中心吕修涛推广研究员作为第一作者，在国际学术期刊《自然－可持续性》发表了题为《多年生稻可持续的生产力及生产潜力》的科技创新成果，并同步发表了题为《多年生稻变革促进可持续农业》的研究简报，详细报道了该团队20多年来坚持和探索多年生稻的培育、创新、应用。

对未来的研究方向，胡凤益表示：“育种和耕作栽培技术的本地化是关键。”下一步，该团队将在多个地区进行品种选育，并对越冬、免耕等核心耕作栽培技术展开研究。目前，云南大学有许多来自南亚、东南亚、非洲的学生对多年生稻进行研究，“多年生稻研究不仅是面向全国的，也将是面向全球的”。

据悉，《科学》杂志每年都会评选出1项年度科学突破冠军以及9项年度科学突破入围奖，展示一年中最重大的科学发现、科学进展和趋势。（见习记者阮紫嫣 记者张勇）

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