本报记者 王明峰

近日，2022“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第十届“嘉克杯”国际焊接大赛在成都工贸职业技术学院举行。大赛同期召开了第11届亚洲焊接技术及应用论坛之“2022智能焊接技术及焊接教育与培训研讨会”。

“嘉克杯”国际焊接大赛是2022年中国作为金砖轮值主席国期间金砖国家技能组的5项重点落地成果设计的重要组成部分。成都工贸职业技术学院举全校之力，精心做好大赛各项筹备和保障工作，被大赛授予“突出贡献奖”。“嘉克杯”国际焊接大赛的顺利举办，是成都工贸职业技术学院积极开展国际交流合作的体现之一。成都“技能熊猫”之2022新能源汽车故障诊断与维修大赛也将于近期在该校举办。

打造国际技能交流品牌

近年来，成都工贸职业技术学院坚持对外开放办学的理念，深入推进国际交流合作，成为中国教育国际交流协会会员单位、中国-中东欧国家职业院校产教联盟首批理事单位、中非职业教育联盟理事单位、“一带一路”铁路国际人才教育联盟成员、全球工匠联盟（亚太区）筹备委员会委员单位。

该校充分发挥学校办赛经验丰富等优势，搭建起“技能熊猫”国际技能交流平台，通过举办国际技能大赛、国际论坛、技能培训等，形成独具特色的国际技能人文交流品牌。

该校与德国客尼技术教育集团共建“中德新能源汽车国际合作基地”，引进德国DGUV 200-005新能源汽车高压系统从业人员培训标准，建设“中德新能源汽车培训与认证中心”；与中国中车焊接和无损检测培训中心合作共建“智能焊接国际合作基地”，引进焊接领域ISO国际标准，建设“国际焊接（西南）培训中心”，年培训企业技术人员百余人。

今年，《成都教育对外开放“十四五”规划》出台，成都工贸职业技术学院抓住成都市鼓励中外合作办学机构（项目）建设机遇，在电子商务（中英合作）项目的基础上，积极申报新中外合作办学机构（项目）3个；作为教育部中德sgave项目首批试点专业，组建新能源汽车中德班，全面引进德国双元制教学资源和体系；与美资企业成都捷普科技连续开设6届订单班，为成都建圈强链，提供人才支撑，推动学校国际化办学水平取得新突破。

贡献中国工贸职教经验

在引进海外优质教育资源的同时，成都工贸职业技术学院致力于工贸职教方案在国（境）外的推广。学校开发了智能焊接、轨道交通、电子商务等多个国际培训课程资源包；开展“中文+技能”培训300余人次，辐射非洲、亚洲、拉丁美洲的10多个国家，受到广泛好评。随着中坦外交关系升级，学校积极作为，主动担当，帮助坦桑尼亚开发建设行业岗位职业标准3个并已获得认证。

目前，该校与马来西亚彭亨基金大学学院、西班牙巴塞罗那中国文化学院、老挝琅勃拉邦省职业技术学院建立了友好合作关系，联合成都市总工会，多方共建“成都工匠学院海外教学点”；与西班牙巴塞罗那中国文化学院共建“成都工匠学院西班牙分院”。

该校持续推进“电子商务专业群”国际化办学，开发系列双语数字化课程资源；随着中老国际铁路通车及中国与老挝电商合作谅解备忘录的签署，成都工贸招收学校首批城市轨道交通运营管理专业和电子商务专业的留学生，留学生来自老挝、柬埔寨、尼泊尔、泰国、哈萨克斯坦、乍得等10多个“一带一路”沿线国家。

“创造性开展务实的国际交流合作，是学校实现跨越式发展的强大牵引，更是学校培养具备全球竞争力的大国工匠的重要路径。”成都工贸职业技术学院党委书记王涛说。

(责编：何淼、郝孟佳)