刘宝存

党的十八大以来，我国坚持对外开放不动摇，不断开创教育对外开放新格局，全面提升教育国际合作交流水平，形成了更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面，增强了中国教育的国际影响力和亲和力。

第一，我国坚持以顶层设计为先导，不断完善教育对外开放政策，这是我国教育对外开放取得丰硕成果的基础。2016年，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》，要求坚持扩大开放，做强中国教育。教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》的通知，聚力构建“一带一路”教育共同体，形成平等、包容、互惠、活跃的教育合作态势，促进区域教育发展，全面支撑共建“一带一路”。2020年，教育部等八部门印发《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》。正是在各项政策的引领和推动下，我国不断完善教育对外开放总体布局，统筹规划、重点推进，逐步形成了更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面。

第二，我国坚持以“一带一路”教育行动为支点，构建教育对外开放新格局，这决定了我国教育对外开放的战略格局。我们秉持“人类命运共同体”理念，全面推进共建“一带一路”教育行动，积极开展共建国家双边多边人文交流高层磋商，加强规划对接和政策磋商，商定“一带一路”教育合作交流总体布局，探索教育合作交流的新模式，增进教育合作与交流的广度和深度，协调推动沿线各国建立教育双边多边合作机制，与共建国家形成了平等、包容、互惠、活跃的教育合作态势。“一带一路”教育行动的实施，进一步推动了我国教育的全面对外开放。

第三，我国坚持以人才培养为核心，全面推动教育对外开放，这决定了我国教育对外开放的重心和成效。教育的本质属性是培养人才，教育对外开放虽然在某种意义上超越了狭义的人才培养，但根本目的是服务于人才培养。党的十八大以来，我国积极推动同其他国家学历学位互认、标准互通、经验互鉴；积极发展出国留学教育，充分利用国际优质教育资源培养我国现代化建设急需的国际化人才；实施“留学中国”计划，建立并完善来华留学教育质量保障机制，全面提升来华留学质量，积极推动教育的在地国际化；引进国际优质教育资源，开展中外合作办学，丰富我国教育供给，创新人才培养模式，推动国际化人才培养；推进中外人文交流特别是高级别人文交流机制建设，促进教师、学生流动和校际交流，加快培养具有国际视野和全球竞争力的人才。

第四，我国坚持以加强与联合国教科文组织等国际组织和多边组织的合作为抓手，积极参与全球教育治理，彰显了我国教育对外开放的大国担当。党的十八大以来，我国深入参与联合国教科文组织的重大倡议、重要议程、重点计划；积极提供国际公共产品，为发展中国家提供切实支持；与联合国教科文组织合作举办首届国际学习型城市大会、世界语言大会、国际教育信息化大会、国际人工智能与教育大会、世界职业技术教育发展大会等高级别国际会议；全面参与联合国教科文组织、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织（APEC）、上海合作组织等多边机制框架下的教育合作和教育援助，为全球性教育问题的解决、创建基于人类命运共同体理念的全球教育治理机制，贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

回顾过去这10年，我国教育对外开放取得的成就是有目共睹的。放眼未来，我国社会经济高质量发展的要求与世界格局的大变革和不确定性的增加需要我们以更大的格局、更广的视野、更多的智慧去开创教育对外开放的新局面。坚持对外开放不动摇，敢于担当，勇于创新，善于谋划，勤于实干，就一定可以交出一份无愧于时代、无愧于人民的精彩答卷。

（作者为北京师范大学国际与比较教育研究院院长）

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