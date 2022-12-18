本报记者 丁雅诵

“成功卫冕！”不久前，中国大学生无人驾驶方程式大赛传来喜讯，北京理工大学学生攻克模块化全线控底盘与控制等技术难点，夺得冠军，荣膺“五冠王”。

车队夺冠的原因是什么？有学生说，是电动车辆国家工程实验室等国家级实验平台提供的一流创新场地；有学生说，是中国工程院院士孙逢春等专家的指点迷津……平台保障、名师指导、学缘交叉、机制创新等多方面因素共同成就了“五冠王”的荣誉。

无人驾驶方程式大赛取得的成绩，是近年来北京理工大学不断推进内涵式发展、创新人才培养的一个缩影。通过构建强协同、强智慧、强“双创”的育人模式，学校坚持立德树人，并将智慧教育理念、技术和方法融入教育教学全过程。

“快跟上，别掉队！”思政课堂上，学生们戴着VR眼镜，四渡赤水、巧渡金沙江，像红军战士一样，“踏上”二万五千里征途。为增强思政教育的感染力，学校利用虚拟现实技术，打造沉浸式学习平台，让思政教育“活”起来。

不仅如此，学校还把“大思政课”融入学科建设、教育教学、科学研究之中，加强校内校外、学科专业、教学科研等多元协同。从打造“虚拟仿真”思政课堂到让“德育答辩”贯穿人才培养全过程，从高质量服务北京冬奥会、冬残奥会到号召广大毕业生奔赴祖国最需要的地方……润物无声，每一名北理工学子的心中已埋下勇于担当、报效祖国的种子。

加强价值引领，鼓励科研创新，拔尖创新人才培养需要加强顶层设计，整合优质资源。为此，北理工聚焦拔尖创新人才培养，成立了徐特立学院、未来精工技术学院等人才培养特区，系统推进专业大类化、培养个性化等人才培养创新举措。日前，在一堂别开生面的专业导论课上，北理工未来精工技术学院本科生们与6位院士面对面畅谈人生理想、科研经历，在前辈的分享中，树立起刻苦攻关、勇于创新的志向。

近年来，北理工致力于以智慧教育赋能人才培养，建成了以研学北理、智慧教室为主体的智慧教育体系，建设8900门次精品课程，面向“延河联盟”高校、良乡大学城高校开放课程，为高水平人才培养提供了资源支持。此外，为强化学生的创新意识，学校还坚持深化创新创业教育，构建起融专业、融课程、融平台的人才培养链条。系列重要科研成果融入创新创业课程，将多个国家科技奖励一等奖项目创新点融入教材，鼓励学生积极参加“互联网+”创新创业大赛……几年下来，敢闯勇创、激发潜能、协作创新、追求卓越的创新创业氛围日益浓厚。

“北京理工大学将始终全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以强国担当为使命，以智慧赋能、融合创新为驱动，持续深化人才培养改革，在国家重点领域着力培养胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当的拔尖创新人才。”面向未来，北京理工大学党委书记张军充满信心。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 05 版）

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