美国《科学》杂志16日公布“2022年度十大科学突破”，云南大学资源植物研究院胡凤益团队多年生稻研究成果成为中国唯一入选的研究成果。

《科学》杂志是全世界最权威的学术期刊之一，该杂志每年评选出1项年度科学突破冠军以及9项年度科学突破入围奖。

2022年11月，云南大学多年生稻团队在《自然—可持续性》发表了题为《多年生稻可持续的生产力及生产潜力》的科技创新成果，并同步发表题为“多年生稻变革促进可持续农业”的研究简报。

经过近万年的人工选择，人类把粮食作物从多年生野生近缘种驯化成一年生栽培种，为人类的生息繁衍奠定了物质基础。但是，一年生粮食作物生产方式也带来了劳动力投入大、种子投入量大、水土流失加剧、农机具投入增加、土壤结构破坏和养分失衡等社会经济和生态环境问题。

云南大学多年生稻团队创制的多年生稻是稻作育种的一个创新，其种植一次，可连续免耕收获3至4年，每年收获2季，平均每季产量为6.8吨/公顷，与一年生稻产量6.7吨/公顷相当。在种植中，第二年起便无需买种、育秧、犁田和移栽等生产环节，仅需田间管理和收获两个生产环节，节约生产成本，减少劳动力，是一种轻简化、绿色可持续的稻作生产方式。

在此次评选中，NASA(美国航空航天局)的明星级新型太空望远镜被评选为年度科学突破冠军。惊人的巨型细菌、黑死病如何改变欧洲人基因的新见解、200万年前环境DNA重现古老生态系统、RSV(呼吸道合胞病毒)疫苗取得突破进展等研究成果入选了“2022年度十大科学突破”。(陈静)

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