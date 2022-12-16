党的二十大报告指出，“推进健康中国建设”“创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系”。这些内容在我院师生中引起热烈反响和讨论，大家都备受鼓舞。作为一名公共卫生领域的教育科研工作者，在认真学习党的二十大报告之后，我深感责任重大，使命光荣。

2015年，我从海外留学回国后在华中科技大学工作。这些年，我深刻感受到祖国的发展与变化，尤其是对科研工作的重视，让我们有了用武之地。

回国后，我迅速组建了自己的科研团队，牵头建立多个人群队列，围绕肥胖、糖尿病和心脑血管疾病开展了系列工作，取得了一些成果。而这些工作，我在留学期间想做却很难有机会去实现。这都离不开国家对科研工作的重视、对我们青年科技工作者的支持和信任。当前，我们课题组在围绕妊娠期糖尿病和2型糖尿病深入开展系统流行病学研究，以期发现可以早期预测和干预的靶点，为这些疾病的防控政策制定提供科学依据。

党的二十大报告提出，要“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才”。我院的预防医学和公共卫生学科是教育部“A+”和“双一流建设学科”。在新的历史形势下，我们将以高水平公共卫生学院建设为契机，加强与疾控、医院等卫生行业部门合作，创新人才教育和实践机制，为国家培养更多具有“国际视野、家国情怀、专业卓越”品格的领军研究型人才，具有“胜任岗位、奉献基层、一锤定音”能力的优秀实战型人才，以及具有“大医学、大卫生、大健康”理念的高层次复合型人才。

同时，我也将带领全院师生以“四个面向”为指引，特别是面向人民生命健康，不仅要把论文写在国际一流期刊上，更要将论文写在祖国大地上，把科技成果应用在服务健康中国的伟大事业中。

目前，我们正在加强重大疫情监测预警研究，提高重大疫情早发现能力，积极参与我校的国家重大公共卫生事件医学中心的建设工作。此外，基于学院在环境与健康研究领域的深厚积累和领先优势，我们将努力解决我国慢性病防控政策本土证据缺乏的“卡脖子”问题，力争攻克环境和人类健康的一些关键难题，通过科技创新让老百姓实现晚发病、少生病，甚至不发病，为切实改善公众健康水平而不懈努力，为实现健康中国和构建人类卫生健康共同体作出应有贡献。

讲述人：华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授、院长 潘安

（记者夏静 通讯员程晓采访整理）

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