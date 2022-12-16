学生社区的讨论间、整洁有序的实验室、气氛热烈的报告厅……连日来，华中科技大学师生在不同时间、不同地点，热议的内容都聚焦一个共同的主题——党的二十大精神。

党的二十大胜利召开后，华科大第一时间组织学习培训、立体式宣传引导、全覆盖宣讲普及、深层次研究阐释，推进党的二十大精神走深走实、入脑入心、见行见效。

“当前，我们正站在党的二十大新的历史起点和学校建校70周年新的发展起点，使命在心、责任在肩。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚守立德树人初心，勇担科技自立自强使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！”党的二十大代表、华中科技大学党委书记李元元在学校传达学习贯彻党的二十大精神大会上这样强调。

以真学引深思

全面系统传达 入耳入脑入行

“我们要通过授课教师分工协作、指导学生分组讨论、带领学生课外实践等方式，将党的二十大精神融入课程”“我们计划将报告中的新表述新概括新论断与经典理论有机相融，为经典理论注入时代内涵……”11月初，一场热烈的“三进”备课会在华科大马克思主义学院如火如荼展开，青年教师李扬、唐丽敏等纷纷分享着所在教研室如何将党的二十大精神融入课堂。

创新授课方式，更新授课内容，学校牢牢把握“第一课堂”主阵地，以思政课教学为载体，着力将党的二十大精神同11门思政必修课有机结合，让党的二十大精神“带着热气”进教材、进课堂、进头脑。

第一课堂充满热气，第二课堂则充满着人气。

一句句饱含深情的话语，一件件用心挑选的校庆文创，通过一个个精心打包的“爱心盲盒”寄往襄阳市保康县过渡湾镇中心学校51名七年级学生手中……近日，在公共管理学院开展的党的二十大精神学习活动中，学院创新思路，以物寄情、以信传情，让学子在实际帮扶中体悟青年担当。建筑与城市规划学院师生则用音话情景剧、街头光影秀等形式，表达新时代青年坚定不移听党话、跟党走的决心。学校团委聚焦团支部书记，举办专题学习班，着力锻造一支让党放心、让青年满意的高素质团干部队伍……

浓厚的学习氛围背后是学校党委的周密部署和精心安排。华科大将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前最重要的政治任务，充分发挥“头雁效应”，将党的二十大精神学习列为党委常委会、党委理论学习中心组“第一议题”，校领导带头读原著学原文悟原理知原义。二级单位将党的二十大精神贯穿于教职工政治理论学习、党支部“三会一课”、主题党团日始终，真真切切把新时代党的创新理论武装引向深入，扎扎实实推进党的二十大精神入耳入脑入行。

以宣讲促笃行

深入浅出讲解 用心贴心走心

“张教授的宣讲从‘身边事’切入，让我深刻体会到生逢其时、重任在肩。未来，我将在实践中锻炼淬炼，加快攻关‘中国芯’难题，在奋斗中奉献青春力量。”11月25日，听完湖北省委宣讲团成员、华科大经济学院院长张建华的宣讲后，光学与电子信息学院林磊磊同学坚定地说道。

党的二十大胜利闭幕后，学校第一时间印发《关于学习宣传贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神工作方案》，成立了由党委书记和校长担任团长，校领导和马克思主义研究中心专家为成员的宣讲团。校领导带头宣讲，哲学社会科学领域专家发挥优势，将基层宣讲作为加强理论武装的重要载体，不断拓展宣讲的广度深度。

“93%的师生认为党的二十大规划的蓝图与个人学习生活十分密切；采用微党课、新媒体等互动方式的宣讲更受欢迎……”在宣讲筹备阶段，一份以问题为导向的调查问卷在师生中展开。这份集合了2457名教师和4216名学生真实需要的问卷结果，也为开展贴近师生、贴近热点、贴近实际的宣讲提供了新思路。

深入了解师生需求后，学校还集结师生力量，组织辅导员理论宣讲团、青年讲师团、研究生红色理论学讲团和本科生党史故事分享团深入学生社区、支部、班级开展菜单式走心宣讲。

“疫情暴发初期，作为身处武汉的高校，华科大挺身而出，冲锋在前，是全国抗疫战场中投入力量最多、作出贡献最大的高校，用实际行动诠释了‘天下兴亡，匹夫有责’的家国情怀，展现了‘与人民同舟、与祖国共济’的使命担当。”研究生红色理论学讲团讲师汪建辉结合学校战疫实践，生动阐释“人民至上”的深刻内涵。在宣讲中，他还带领同学们学习了由学校、全国高校思想政治工作网、中国大学生在线联合推出的“弘扬抗疫精神 凝聚奋进力量”专栏。

如何真正发挥学生社区思想引领作用，让党的二十大精神在学生头脑中扎根？华科大用形式多样的社区文化活动进一步拉近党的二十大与学生之间的距离。

走进紫菘学生社区，仿佛沉浸式徜徉在党的二十大报告中。“非凡成就、伟大变革”板块展示新时代十年的辉煌成就；“党的二十大报告中振奋人心的话”提醒学子勿忘吾辈责任；“党的二十大报告100题”则用问答形式让学生牢记报告精髓。重点突出的设计、创新互动的答题、生动活泼的解读，教育引导青年学子怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成。

以创新致卓越

心怀国之大者 见言见行见效

在华科大信号处理实验室里，实验器械的运转声和科研人员匆忙的脚步声合奏出别样的“奋进曲”。马洪教授团队正在这里埋首开展毫赫兹频段高精度多自由度电容位移传感基础问题和瓶颈技术攻关，他们所承担的项目是科技部“引力波探测”重点专项之一。目前，学校已形成一支由物理学院、航空航天学院和电信学院等10个院系强强联合、优势互补的空间引力波探测联合研究大团队。

“党的二十大报告强调，‘以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关’。未来，我们将瞄准空间引力波探测研究高峰，努力攻克‘卡脖子’难题，为我国空间引力波探测技术的发展贡献力量。”马洪教授的话语中，满是时不我待的冲劲。

服务科技自立自强是高水平研究型大学的重要使命。华科大人始终牢记习近平总书记嘱托，胸怀“国之大者”，深入开展有规划、有组织、有质量的科研，科学梳理和安排“人无我有”的新赛道新领域、“人有我强”的战略必争任务、“人强我优”的战略制胜任务，精准发力，牢牢掌握主动权。

目前，学校已建设以“四颗明珠”为代表的一系列重大科研创新平台，一项项国之重器、一次次原始创新、一个个重大突破，彰显出学校争做科技强国排头兵的魄力与实力。

“党的二十大报告强调，‘坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位’‘健全新型举国体制，强化国家战略科技力量’。我们要坚持‘四个面向’，加快构建有组织的科研创新体系，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，为打赢关键核心技术攻坚战作出新的贡献。”华中科技大学校长尤政如是说。

近日，华科大发布了《“十四五”科技创新行动计划白皮书（自然科学）》，白皮书围绕基础研究、交叉研究和重大科技创新等三大支持计划，擘画了学校服务国家高水平科技自立自强的未来发展蓝图。

建校70年来，华科大始终以服务国家为最高追求，把为国家建设世界一流的科研平台作为服务科技自立自强的“关键棋”，把加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战作为面向科技创新前沿的“核心棋”，有力支撑了国家科技创新整体布局。站在新的发展起点，学校将坚守服务国家使命，注重战略前瞻布局，为实现高水平科技自立自强贡献更多华科大智慧。

（通讯员 高翔 崔美娇 程晓 记者 夏静）

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