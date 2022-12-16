蔺 妍 林建杰

“这是中国，这是阿联酋，我们是好朋友！我爱你们！”6岁的阿联酋男孩萨利姆·优素福一边用中文介绍自己的画作，一边对着镜头摆出“爱心”手势。

今年11月，在阿拉伯联合酋长国举办的中文教学“百校项目”绘画比赛吸引了3000多名当地学生。在推荐的550多幅决赛作品中，评选出幼儿、小学、初中、高中四组共12幅特等奖作品。从雕梁画栋的中国传统建筑，到充满科技感的中国空间站，学生们用画笔表达了对中国的热切向往和对阿中友好的美好憧憬。

近年来，中国和阿拉伯国家持续扩大人文交往，增进民心相通。截至今年10月，已有阿联酋、沙特、埃及、突尼斯4个阿拉伯国家将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在高校开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。据中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞介绍，目前阿联酋已有158所中小学及幼儿园开设中文课程；埃及首批12所公立中学中文教育试点正式启动……

“中文热”使阿拉伯青年对中国的了解愈发多元化，涵盖了从传统文化到现代科技的诸多领域。“百校项目”绘画比赛中，几名阿联酋学生绘制了中国和阿拉伯宇航员携手太空漫步的作品，他们说自己的梦想是“把作品送到中国空间站去”。

今年9月，埃及青年中文老师帕桑特·哈利勒（中文名：诗雨）通过网络视频与正在中国空间站执行任务的航天员进行了一次“天宫对话”。她向中国女航天员刘洋请教女性事业发展问题，刘洋回答“只要我们心中有梦想，脚下就会有力量”令她印象深刻，“刘洋给全世界的女性传递了来自太空的鼓励”。

“天宫对话”成为诗雨人生中最闪亮的片段之一，“我的声音传到太空，航天员的话语从太空传给我，很神奇”。作为中文教师，她发现近年来学生们对航空航天、生物工程、信息技术等中国的科学成就十分感兴趣。不少人在留学中国时选择了理工科院系，希望将中国科技进步的经验带回国。

语言是文明交流的载体。阿拉伯青年一代学习中文的热情体现出“Z世代”的特征，他们用年轻态的方式理解、讲述和传播中国文化：摩洛哥音乐博主迪娜在家乡街巷演唱中文歌曲的视频在社交媒体上播放量已超过1亿次；“唱响埃及”歌唱比赛中，既有《映山红》等经典歌曲，也有《夜空中最亮的星》等流行音乐；在景德镇陶瓷大学留学的埃及小伙马赫迪·艾哈迈德用青花绘就宇宙科幻……

“我一直从事国际中文教育工作，常常感动于世界各国学生对中国和中国文化的渴望。”马箭飞说，这些学生带动家人和朋友一起学习中文、了解中国，成为让不同国家、不同文化的人们相知相亲的友好使者。

（据新华社电）

(责编：何淼、郝孟佳)