人民网北京12月15日电 由中国教育学会和东北师范大学教育学部指导、深圳市宝安区教育局主办、宝安区教育科学研究院承办的“课程建设：学校高质量发展新动能——教育现代化实验区学校课程建设项目中期成果展示会”日前通过线下线上相结合的方式召开。

图为项目校作成果展示介绍。主办方供图

宝安区人大常委会副主任、宝安区委教育工委书记范燕塔表示，中国教育学会宝安教育现代化实验区的建立，是中国教育学会对宝安教育事业发展的高度重视，是区委区政府把教育优先发展作为“第一战略”来抓的具体体现。宝安区通过借助中国教育学会的品牌优质、平台优越、专家优势、资源优势，合作开展教育现代化实验区建设，精准对接教育改革和发展经验，必将推动宝安教育跨越式发展。

中国教育学会秘书长杨银付表示，与宝安区合作共建现代化实验区不仅是推动宝安教育的城市化、信息化、国际化和现代化水平，其另一层意义更在于通过实践探索和创新发展，总结形成宝安教育的好做法、好经验、好故事，探索具有创新性、发展性、可持续性和可推广性的教育改革发展路径，努力使教育现代化发展的“宝安样板”成为国家做法、国家经验和国家故事。

中国教育学会副秘书长高书国，东北师范大学教育学部部长吕立杰，宝安区副区长练聪、区教育局负责同志、区教科院相关同志参加会议。宝安区教育工委副书记、区教育局党组副书记、局长王曦主持开幕式。

(责编：郝孟佳、熊旭)