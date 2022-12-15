人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

教育现代化实验区学校课程建设项目中期成果展示会召开

2022年12月15日15:10 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月15日电 由中国教育学会和东北师范大学教育学部指导、深圳市宝安区教育局主办、宝安区教育科学研究院承办的“课程建设：学校高质量发展新动能——教育现代化实验区学校课程建设项目中期成果展示会”日前通过线下线上相结合的方式召开。

图为项目校作成果展示介绍。主办方供图

宝安区人大常委会副主任、宝安区委教育工委书记范燕塔表示，中国教育学会宝安教育现代化实验区的建立，是中国教育学会对宝安教育事业发展的高度重视，是区委区政府把教育优先发展作为“第一战略”来抓的具体体现。宝安区通过借助中国教育学会的品牌优质、平台优越、专家优势、资源优势，合作开展教育现代化实验区建设，精准对接教育改革和发展经验，必将推动宝安教育跨越式发展。

中国教育学会秘书长杨银付表示，与宝安区合作共建现代化实验区不仅是推动宝安教育的城市化、信息化、国际化和现代化水平，其另一层意义更在于通过实践探索和创新发展，总结形成宝安教育的好做法、好经验、好故事，探索具有创新性、发展性、可持续性和可推广性的教育改革发展路径，努力使教育现代化发展的“宝安样板”成为国家做法、国家经验和国家故事。

中国教育学会副秘书长高书国，东北师范大学教育学部部长吕立杰，宝安区副区长练聪、区教育局负责同志、区教科院相关同志参加会议。宝安区教育工委副书记、区教育局党组副书记、局长王曦主持开幕式。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部