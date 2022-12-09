原标题：2022年海外华文教师线上研习班开班

2022年海外华文教师线上研习班9日在线上举行开班仪式。来自缅甸、印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚、越南等国家近200名华校校长、华文教师将开展为期10天的研习。

本次研习班由中国国务院侨务办公室主办，重庆市侨务办公室、重庆师范大学承办，缅甸、印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚、越南华社华校协办。

此次线上研习班包括基础知识、专业知识、专业技能、艺术修养、中华文化、巴渝特色文化等六大类课程，涵盖了华文语音教学、新时代华文教学变革、书法艺术、国粹京剧、对联创作、川剧赏析、巴渝名胜、云游重庆等领域。

此次研习，主办方遴选了优秀教师授课，同时还邀请北京华文学院、暨南大学的华文教育专家及重庆市内专业文艺院团知名专家共同授课，为参训教师提供分享和交流经验的平台，力争通过集中专题学习，提高参训教师综合教学能力，提升华校教育教学管理水平，推动海外华文教育全面发展。

重庆市政府侨务办公室主任杨大庆表示，华文教育被誉为海外侨胞的“希望工程”，是促进中外民心相通、文明互鉴的重要桥梁。重庆历来重视华文教育，多次举办海外华裔青少年夏(冬)令营、中华文化大乐园、中华文化海外行等华文教育活动。希望各位参训海外华文教师通过此次线上研习班了解华文教育的最新动态，学习更多先进的华文教学方法和技巧，有效提高个人华文教学水平和中华文化传播能力。

重庆师范大学校长孟东方表示，希望参训教师们能学有所乐、学有所获，希望这一活动能进一步增进友谊，助力世界华文教育工作、助推中外文明交流互鉴。

缅甸新世纪国际教育新世纪国际中文学校校长张继说，推动中华文化更好走向世界是海外华文教师的发展机遇和历史使命，海外华文教师一定会不负使命，抓住机遇，为传播中华文化、讲好中国故事作出贡献。(记者 刘相琳)

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