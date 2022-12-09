原标题：云课堂启线上职业体验课：塔吉克斯坦师生“学语言更学技术”

由教育部中外语言交流合作中心主办、兰州资源环境职业技术大学承办的“踏上‘汉语桥’开启中国传统美饰体验之旅”线上团组交流活动9日如期举行。该项目依托甘肃高校宝玉石鉴定与加工专业优势，为塔吉克斯坦师生“量身定做”职业体验课程，让师生在学习语言的同时，全面系统了解中国传统珠宝首饰文化、珠宝加工技艺，尝鲜职业教育。

该项目持续12天。此次线上教学遵循“基础汉语+专业知识”的授课模式，聚焦中国传统首饰文化、玉石文化、印石文化及传统珠宝加工工艺等知识，线上体验“中国结艺”制作、交流不同国家的宝玉石文化；录播视频课程内容包括掐花丝首饰制作工艺、錾刻首饰制作工艺、夜光杯制作、洮砚雕刻工艺等，为海外学员提供互动参与、深度体验中国文化的机会。

活动第一天，来自塔吉克斯坦的130余名师生相聚云端，通过“直播授课+线上活动+录播课程”三种教学模式，学习中国传统美饰历史知识及制作技艺。

塔吉克斯坦矿业冶金学院孔子学院中方院长任耕田表示，塔吉克斯坦地质结构多样，贵金属、宝玉石种类繁多，在“古丝绸之路”上享有盛名。此次“汉语桥”组团交流活动以体验中国传统美饰为主题，真正契合了中塔两国民众的文化共通点。

今年以来，中国职教不断走进塔吉克斯坦。受塔吉克斯坦矿业冶金学院邀请，兰州资源环境职业技术大学塔吉克斯坦职业技术培训中心教师多次赴当地企业交流，持续优化塔方当地员工培训方案，为当地企业提供更为精准的培训服务。

兰州资源环境职业技术大学副校长张琳介绍说，希望塔吉克斯坦的青年朋友通过汉语这把金钥匙，插上语言的翅膀，开启探索中华文明的大门，并成为促进中塔友谊与合作的友好使者。(刘玉桃)

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